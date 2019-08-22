İngiltere ile Irak arasında savunma iş birliği mutabakatı

LONDRA (AA) - İngiltere ile Irak arasında savunma iş birliğine yönelik mutabakat zaptı imzalandı.

İngiltere Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace'ın Londra'da Iraklı mevkidaşı Necah eş-Şemeri ile iki ülke arasında savunma iş birliğini öngören mutabakat zaptı imzaladığı bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Wallace, Irak'ta görev yapan İngiliz askeri personelinin teröre karşı verdiği mücadeleyi "hayati öneme sahip" diye nitelendirerek, "Bununla sadece değerli bir uluslararası ortağımızı gelecek için daha kendi kendine yeterli hale getirmekle kalmıyoruz, DEAŞ'ın şer ideolojisinin yayılmasını bastırarak kendi caddelerimizi de daha güvenli kılıyoruz." ifadesini kullandı.

Terör örgütleri DEAŞ ve El-Kaide'nin hala gerçek birer tehdit teşkil ettiğine dikkati çeken Wallace, imzalanan mutabakat zaptıyla ilgili olarak, "Bu belge terör tehdidi azalıncaya kadar Irak ile omuz omuza durma kararlılığımızın bir göstergesidir. Belge aynı zamanda uzun vadeli savunma ilişkimizi de biçimlendirecektir." değerlendirmesinde bulundu.