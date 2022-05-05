HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. İngiltere Merkez Bankası faizi yüzde 1'e yükseltti

İngiltere Merkez Bankası faizi yüzde 1'e yükseltti

05.05.2022 17:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere Merkez Bankası faiz oranını yüzde 0,75'ten yüzde 1'e çıkardı. Bu, İngiltere'de 2009'dan bu yana belirlenen en yüksek politika faizi oldu.

İngiltere Merkez Bankası faizi yüzde 1'e yükseltti

İngiltere Merkez Bankası faiz oranını yüzde 0,75'ten yüzde 1'e çıkardı.

Bu, İngiltere'de 2009'dan bu yana belirlenen en yüksek politika faizi oldu.

Merkez Bankası, ülkede son 30 yılın en yüksek enflasyon oranının görülmesinden sonra alınan bu kararın ekonomide küçülmeye yol açabileceği uyarısında bulundu.

Mart ayında Merkez Bankası hedefi olan yüzde 2'nin çok üzerinde, yüzde 7 olarak açıklanan enflasyonun yıl sonuna kadar yüzde 10'u aşacağı tahmin ediliyor.

Ekonomistler artan gıda ve enerji fiyatları nedeniyle hane halkının tüketimi kısıp tasarruf etmeye çalıştığını, bunun da ekonomideki büyüme beklentilerini azalttığını aktarıyor.

Dün de ABD Merkez Bankası (Fed) politika faizini 0,25-0,50 aralığından yüzde 0,75-1,00 seviyesine yükseltmişti.

İngiltere Merkez Bankası Para Politikaları Komitesi, ekonominin yılın son çeyreğinde küçülmeye başlayacağı ve 2023'te de yüzde 0,25 oranında küçüleceği tahmininde bulundu.

Komite bir önceki tahmininde 2023 için yüzde 1,25 oranında büyüme öngörmüştü. BBC Ekonomi Editörü Faysal İslam, bu oranın dahi G7 ülkeleri arasında en düşük oran olduğunu aktarıyor.

2024 için büyüme beklentisi de yüzde 1'den yüzde 0,25'e çekildi.

İngiltere Merkez Bankası Başkanı Andrew Bailey, ekonominin hızla yavaşlama riski olduğunu söylese de resesyon kelimesini kullanmamayı tercih etti.

Bir ekonomide resesyon olması için ekonominin iki çeyrek üst üste küçülmesi gerekiyor.

İngiltere Merkez Bankası, küçülmelerin art arda değil, aralıklarla olacağını tahmin ediyor.

BBC Ekonomi Editörü Faysal İslam, enerji fiyatlarının sonbahara kadar yüzde 40 oranında artmasının beklendiğini, küresel ekonomideki belirsizlikler nedeniyle İngiltere Merkez Bankası'nın faiz artışının etkilerini tahmin etmenin zor olduğunu belirtiyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İsrail'de bir silahlı saldırı daha! Ölü ve yaralı varİsrail'de bir silahlı saldırı daha! Ölü ve yaralı var
Gerilim tavan yaptı! Özdağ'dan Bakan Soylu'ya: Yarın 11'de silahsız ve tek başıma...Gerilim tavan yaptı! Özdağ'dan Bakan Soylu'ya: Yarın 11'de silahsız ve tek başıma...
Ümit Özdağ'dan zehir zemberek sözler! 'Canınız cehenneme'Ümit Özdağ'dan zehir zemberek sözler! 'Canınız cehenneme'
Anahtar Kelimeler:
İngiltere
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA - Bakan Soylu resmen duyurdu! 1 Temmuz itibarıyla otoyollarda hız sınırı artıyor

SON DAKİKA - Bakan Soylu resmen duyurdu! 1 Temmuz itibarıyla otoyollarda hız sınırı artıyor

Gerilim tavan yaptı! Özdağ'dan Bakan Soylu'ya: Yarın 11'de silahsız ve tek başıma...

Gerilim tavan yaptı! Özdağ'dan Bakan Soylu'ya: Yarın 11'de silahsız ve tek başıma...

Suriyeli sığınmacının yorumu Özdağ'ı kızdırdı: Ahmet Hamo seni 1 numaralı koltukta göndereceğim

Suriyeli sığınmacının yorumu Özdağ'ı kızdırdı: Ahmet Hamo seni 1 numaralı koltukta göndereceğim

'Operasyon çocuklarını tek tek çözdük'

'Operasyon çocuklarını tek tek çözdük'

Bayram dönüşü sürücüleri üzecek haber!

Bayram dönüşü sürücüleri üzecek haber!

Trabzonspor'un İstanbul talebine Fenerbahçe'den ret!

Trabzonspor'un İstanbul talebine Fenerbahçe'den ret!

İlginizi Çekebilir

Boşanmanın perde arkasını paylaştı! “Beni öldürdü”

Boşanmanın perde arkasını paylaştı! “Beni öldürdü”

Potansiyelinizi göstermekten çekinmeyin

Potansiyelinizi göstermekten çekinmeyin

Saçlarına zarar vermeden düzleştirmek isteyenlere...

Saçlarına zarar vermeden düzleştirmek isteyenlere...

Temel Reis gibi ıspanak yemek o hastalığa ilaç gibi geliyor

Temel Reis gibi ıspanak yemek o hastalığa ilaç gibi geliyor

14 yaşında tecavüze uğramıştı! Şifayı 'tantrik seks' ile buldu

14 yaşında tecavüze uğramıştı! Şifayı 'tantrik seks' ile buldu

Erkekler için her alanda kullanılabilecek tıraş makineleri

Erkekler için her alanda kullanılabilecek tıraş makineleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.