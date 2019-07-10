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Gündeme damga vurdu, istifa etti!

DÜNYA HABERLERİ  | 10.07.2019 14:17 | Son Güncelleme

İngiltere Dışişleri Bakanlığı, İngiltere'nin Washington Büyükelçisi Kim Darroch'un istifa ettiğini açıkladı.

Gündeme damga vurdu, istifa etti!

İngiltere'nin Washington Büyükelçisi Kim Darroch'un istifa ettiği açıklandı. İstifa, Darroch'ın diplomatik yazışmaları olduğu öne sürülen metinlerin ortaya çıkmasından sonra geldi.

Kim Darroch istifa mektubunda yaptığı açıklamada, "Elçiliğin resmi belgelerinin sızdırılmasından bu yana spekülasyonlar oldu. Bu spekülasyona bir son vermek istiyorum. Mevcut durum benim rolümü istediğim gibi yapmamı imkansız kılıyor.” dedi.

'BECERİKSİZ' DEDİ İDDİASI

İngiliz Daily Mail gazetesinin pazar edisyonu Mail On Sunday'de yayımlanan haberde, Darroch'ın diplomatik yazışmaları olduğu öne sürülen metinler yayımlanmış, İngiliz Dışişleri Bakanlığı haberi yalanlamamıştı.

Haberde, Darroch'ın ABD Başkanı ile ilgili "Trump yönetiminin esasen daha normal, daha az işlevsiz, daha az tahmin edilemez, daha az hizipçi, diplomatik olarak da daha az sakar ve beceriksiz olacağına inanmıyoruz." ifadesine yer verilmişti.

Trump yönetimindeki Beyaz Saray'ın "yetkin" olarak görüleceğini düşünmediğini kaydeden Darroch, ayrıca mevcut idarenin "utanç içinde sona ermesine yol açabilecek bir şeylerin ortaya çıkabileceği" değerlendirmesini de yapmıştı.

İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt ise söz konusu sızıntının kaynağını araştırdıklarını açıklamıştı.

TRUMP'IN ELEŞTİRİSİ

ABD Başkanı Donald Trump, kendisini eleştiren e-postaları ortaya çıkan Kim Darroch'a sert sözlerle yüklenmişti.

Trump, açıklamasında, "İngiltere'nin ABD'ye kakaladığı kaçık büyükelçi bizi heyecanlandıran biri değil, çok aptal bir adam. Elçi, önce başarısız Brexit müzakereleri hakkında kendi ülkesi ve Başbakan May ile konuşmalı" ifadesini kullandı.

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ingiltere Washington Kim Darroch istifa

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