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İngiltere ve Fransa'dan Nijerya'da terörle mücadeleye destek

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.03.2019 18:21 | Son Güncelleme

İngiltere ve Fransa'dan Nijerya'da terörle mücadeleye destek

İngiltere ve Fransa savunma bakanlığı yetkilileri tarafından Nijerya'ya yapılan ziyarette, terörle mücadeleye destek mesajı verildi.

Yerel basında yer alan haberlere göre, Nijerya Savunma Bakanı Abayomi Olonisakin, İngiltere ve Fransa savunma bakanlığı yetkililerince başkent Abuja'ya yapılan üst düzey ziyarette, Boko Haram ile mücadelede iş birliği yapılmasına yönelik adımlar atıldığını belirtti.

General Olonisakin, "İngiltere ve Fransa, Nijerya ve Batı Afrika'da terörle mücadelede desteklerini üst düzeye çıkarmanın yollarını arıyor." ifadesini kullandı.

İngiltere ve Fransa'nın yıllardır Nijerya ve ordusuna önemli destekler verdiğine dikkati çeken General Olonisakin, eğitim, ekipman desteği ve bilgi paylaşımı noktasında iş birliği yapıldığını kaydetti.

İngiltere Genelkurmay Başkanı Sir Nick Carter da ziyaretin Nijerya başta olmak üzere Batı Afrika ülkeleri açısından terörle mücadele için çok önemli olduğunu belirtti.

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