İngiltere ve Suudi Arabistan arasındaki silah anlaşması hakkında neler biliniyor?

Birleşmiş Milletler'e göre Mart 2020'de Suudilerin öncüüğündeki koalisyonun bombardımanı sonucu en az 7.700 sivil hayatını kaybetti.

Aktivistler ve İngiltere'deki muhalif milletvekilleri milyarlarca pound değerindeki bu ticaretin Yemen'deki savaşta üstlendiği rolü tartışıyor.

2019 yılındaki rapora göre Suudi Arabistan'ın Yemen savaşındaki ortağı Birleşik Arap Emirlikleri de büyük silah alıcılarından biri konumunda.

İngiltere ise hükümetin geçen yıl açıkladığı rapora göre dünyanın en büyük ikinci silah satıcısı konumunda. Silah ihracatının yüzden 40'ından fazlasını ise tek bir ülkeye, Suudi Arabistan'a gerçekleştiriyor.

Bir yandan da Arap dünyasının en yoksul ülkesi olan komşusu Yemen'de isyancılara karşı bir savaş yürütüyor.

Bu meseleyi yedi soruda ele aldık.

Yemen'deki beşinci yılına giren iç savaşta hayatını kaybeden sivillerin sayısının artması İngiltere'nin Suudi Arabistan'a sattığı silahların tekrar tartışmaya açılmasına neden oldu.

Ticaret Bakanı Liz Truss, "Suudi Arabistan, uluslararası insani kanunlara uymaya niyetli ve bunu gerçekleştirme kapasitesi var" diyerek milletvekillerine yazdığı mektubunda insan hakları ihlallerine dair iddiaların sadece münferit birkaç olaydan ve durumdan oluştuğunu aktardı.

Ancak bir yıl sonra hükümet silah satışına devam edeceğini duyurdu.

Bu da hükümete Yemen'de uluslararası hukukun ihlal edilip edilmediğine dair politikalarını gözden geçirmesi için ciddi bir çağrı oldu.

Geçen yıl insan hakları aktivistleri bir mahkeme kararıyla İngiltere'nin Suudi Arabistan'a silah satışını engelleyerek büyük bir zafer kazanmıştı.

360 bini beş yaşın altında olmak üzere 2 milyon çocuğun yetersiz beslendiği tahmin ediliyor.

ABD merkezli Silahlı Çatışma Lokasyon ve Olay Veri Projesi'ne (ACLED) göre Ekim 2019 itibarıyla Yemen'de 12 bini sivil olmak üzere 100 bin kişi hayatını kaybetti.

Başka gözlem kuruluşları çok daha yüksek rakamlar veriyor.

Eleştiriler ne yönde?

İşçi Partisi'nden muhalefetin uluslararası ticaret sözcüsü olan Emily Thornberry, hükümetin iddialarının savunulur bir tarafının olmadığını söyleyerek bu durumun İngiltere'nin insan hakları savunucusu unvanına ters düştüğünü söyledi.

Silah Ticaretine Karşı Kampanya (CAAT) adındaki kuruluş da hükümetin duruşunun ahlaki olarak çökmüş olduğunu belirtiyor.

Ortadoğu'daki hava saldırılarında ne kadar sivilin öldüğünü takip eden İngiltere merkezli gözlem kuruluşu Airwars ise hükümeitn Suudi Arabistan'a yeşil ışık yakmak için kullandığı metodolojinin güvenilir olduğunun şüpheli olduğunu aktardı.

Suudi Arabistan'a gelene kadar İngiltere'nin kendi hava saldırılarıyla ilgili istatistiklerinin bile güvenilir olmadığı kaydedildi.

Airwars, ABD öncülüğünde Suriye ve Irak'ta IŞİD'e karşı yürütülen hava saldırılarında İngiltere'nin hava güçlerinin sadece bir sivilin ölümünde rol oynadığını ileri sürdüğünü, ancak bu sayının 8-13 bin arasında olduğunu öne sürüyor.

Söz konusu para ne kadar?

CAAT, 2015 yılında Yemen savaşı başladığından beri İngiltere'nin Suudi Arabistan'a 5,3 milyar pound değerinde silah sattığını kaydediyor.