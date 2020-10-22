İngiltere'de 250 yıllık armut ağacı tren yolu yapımı için kesildi

İngiltere'nin Batı Midlands bölgesinde yer alan ve ülkenin en eski ikinci yabani armut ağacı olduğu düşünülen yaklaşık 250 yaşındaki bir ağaç tren yolu hattı inşası için kesildi.

Birmingham ile Londra'yı birbirine bağlayacak olan HS2 isimli tren yolu hattı için daha önce de kesilmesi gündeme gelen ağaç, daha büyük çevresel zarara neden olacağından endişelenilerek HS2'ye karşı başlatılan protestoların da odak noktası haline gelmişti.

https://twitter.com/BBCCWR/status/1318514795197419520

Bölgede doğup büyüyen yerel bir sanatçı olan Sarah Morgan, sabah köpeklerini gezdirirken işçilerin ağacın dallarını kesmeye başladığını fark etti.

"Kesilmesini bekliyorduk ama gerçekten kesildiğini görünce tamamen perişan oldum" diyen Morgan, armut ağacı altında defalarca kez piknik yaptığını da söyledi.

İlçedeki pek çok kişi gibi, on yıldır Güney Cubbington ormanında kesilen ağaçlara karşı kampanya yürüten sanatçı, "Epey gözyaşı döktüm. Bunu görmek çok üzücü. Kesimi durduracak bir şey olması için dua ediyordum" diye konuştu.