HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. İngiltere'de doktorlar depresyondakilere antidepresandan öncesi terapi ve egzersiz önerecek

İngiltere'de doktorlar depresyondakilere antidepresandan öncesi terapi ve egzersiz önerecek

25.11.2021 15:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere'de Sağlık Bakanlığı bünyesinde hazırlanan yeni kılavuza göre, doktorlar depresyon yaşayanlara antidepresandan önce davranış ya da grup terapisi tavsiye edecek.

İngiltere'de doktorlar depresyondakilere antidepresandan öncesi terapi ve egzersiz önerecek

İngiltere'de Sağlık Bakanlığı bünyesinde hazırlanan yeni kılavuza göre, doktorlar depresyon yaşayanlara antidepresandan önce davranış ya da grup terapisi tavsiye edecek.

İlaca alternatif olarak görülen diğer çözümler arasında ise egzersiz, farkındalık ve meditasyon.

İngiltere'de yetişkinlerde depresyonu belirleme, tedavi etme ve yönetme konusunda 12 yıldır ilk kez yeni bir taslak kılavuz hazırlandı.

Kılavuzda eğer kişiler şiddetli bir depresyon geçirmiyorsa ve kendileri özellikle tercih etmiyorsa tedavi için "İlk öneri antidepresan olmasın" deniyor.

Hastayla yapılan konuşma sonucunda ona en uygun çözümün bulunması, ancak bilişsel davranışçı grup terapisinin ilk tedavi olarak önerilebileceği belirtiliyor.

Bu yöntem düşüncelerin, inanışların, tavırların, duyguların ve davranışların nasıl etkileşim halinde olduğuna odaklanıyor, hedefler belirliyor ve daha iyi başa çıkma yeteneklerini öğretiyor.

Kılavuz ayrıca antidepresan kullanan kişilerin ilacı bırakma süreciyle ilgili de tavsiyelerde bulunuyor. Çünkü vücuttaki etkisinden ve bağımlılıktan kurtulmak haftalar hatta aylar sürebiliyor.

Doktorlara yeni tavsiyeler

Doktorlara, hastalarla bekleme listeleri ve tedavinin ne kadar gecikebileceği hakkında konuşmaları da tavsiye ediliyor.

Taslak kılavuzu hazırlayan klinik gözlemci kuruluş NICE (National Institute for Health and Care Excellence), insanların depresyon seviyeleri ve tedavi aşamaları göz önüne alınarak başka yöntemler seçilebileceğini belirtiyor.

İngiltere Ulusal Sağlık Hizmetleri'ne (NHS) göre, her yedi kişiden birinin antidepresan kullandığı İngiltere'de, geçen yıl Ekim-Aralık ayları arasında 20 milyon kişiye antidepresan reçetesi yazıldı.

Bu 2019'da aynı aylarda kaydedilen verilerden yüzde 6 daha fazla.

NICE'nin kılavuz merkezi direktörü Dr. Paul Chrisp, bu yeni sisteme acilen ihtiyaç duyulduğunu ve NHS'ten bunu "geciktirmeden" uygulamaya geçmesi istediklerini söyledi.

Kılavuz komitesinin başkanı olan psikiyatr ve toplum sağlığı profesörü Nav Kapur da, "Umarım bu rehber gerçek bir etki gösterir" dedi.

Ruh sağlığı üzerine çalışan hayır kurumu Mind'dan Stephen Buckley, hazırlanan kılavuza olumlu bakmakla birlikte ruh sağlığı servislerinde daha çok bütçeye ihtiyaç duyulduğunu hatırlattı.

Buckley, "Antidepresanı bırakma konusuna odaklanıldığını görmek ve bunun haftalar ya da aylarca sürebileceğinin farkında olmak memnuniyet verici" dedi ve ekledi:

"Bu sürecin daha da uzun sürebileceğinin farkındayız ama ilacı bırakmaya karar veren kişinin bunu güvende ve bir aile hekimi, eczacı, psikolog ya da güvendiği başka bir profesyonel sağlık çalışanıyla yapabilmesi çok önemli."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Avantajlı tatil sizin elinizde! Fırsatları kaçırmayınAvantajlı tatil sizin elinizde! Fırsatları kaçırmayın
PARTNER Emina'dan sitem! "Ben o sözleri söylemedim" Emina'dan sitem! "Ben o sözleri söylemedim"
Squid Game infazı! Kurşuna dizilecekSquid Game infazı! Kurşuna dizilecek
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

EPDK'dan akaryakıt fiyatlarına ilişkin açıklama

EPDK'dan akaryakıt fiyatlarına ilişkin açıklama

Bakanı Bilgin: Türk-İş ile uzlaşmaya yakınız

Bakanı Bilgin: Türk-İş ile uzlaşmaya yakınız

Dikkat çeken anket! İstanbul'da AK Partili, Ankara'da ise CHP'li isim ilk sırada

Dikkat çeken anket! İstanbul'da AK Partili, Ankara'da ise CHP'li isim ilk sırada

Görüntüler infial yaratmıştı! "Delikanlı" kendini böyle savundu

Görüntüler infial yaratmıştı! "Delikanlı" kendini böyle savundu

Metroda bıçakla tehdit edilen kadın konuştu

Metroda bıçakla tehdit edilen kadın konuştu

MHP'de kritik MYK toplantısı! ! Devlet Bahçeli'den döviz kuru açıklaması

MHP'de kritik MYK toplantısı! ! Devlet Bahçeli'den döviz kuru açıklaması

İlginizi Çekebilir

Evde sinema keyfi nasıl yaratılır?

Evde sinema keyfi nasıl yaratılır?

Kılıçdaroğlu ve Davutoğlu'ndan ortak basın açıklaması

Kılıçdaroğlu ve Davutoğlu'ndan ortak basın açıklaması

Tam çeyizlik 135 TL altı bardak setleri

Tam çeyizlik 135 TL altı bardak setleri

İBB'nin yıldız sporcuları sosyal medyayı salladı!

İBB'nin yıldız sporcuları sosyal medyayı salladı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bunlar ilkel kabilelerin işidir

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bunlar ilkel kabilelerin işidir

Dolar 12 TL'yi geçti! Babacan ve Davutoğlu'ndan olay tweet

Dolar 12 TL'yi geçti! Babacan ve Davutoğlu'ndan olay tweet

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.