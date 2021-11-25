İngiltere'de doktorlar depresyondakilere antidepresandan öncesi terapi ve egzersiz önerecek

İngiltere'de Sağlık Bakanlığı bünyesinde hazırlanan yeni kılavuza göre, doktorlar depresyon yaşayanlara antidepresandan önce davranış ya da grup terapisi tavsiye edecek.

İlaca alternatif olarak görülen diğer çözümler arasında ise egzersiz, farkındalık ve meditasyon.

İngiltere'de yetişkinlerde depresyonu belirleme, tedavi etme ve yönetme konusunda 12 yıldır ilk kez yeni bir taslak kılavuz hazırlandı.

Kılavuzda eğer kişiler şiddetli bir depresyon geçirmiyorsa ve kendileri özellikle tercih etmiyorsa tedavi için "İlk öneri antidepresan olmasın" deniyor.

Hastayla yapılan konuşma sonucunda ona en uygun çözümün bulunması, ancak bilişsel davranışçı grup terapisinin ilk tedavi olarak önerilebileceği belirtiliyor.

Bu yöntem düşüncelerin, inanışların, tavırların, duyguların ve davranışların nasıl etkileşim halinde olduğuna odaklanıyor, hedefler belirliyor ve daha iyi başa çıkma yeteneklerini öğretiyor.

Kılavuz ayrıca antidepresan kullanan kişilerin ilacı bırakma süreciyle ilgili de tavsiyelerde bulunuyor. Çünkü vücuttaki etkisinden ve bağımlılıktan kurtulmak haftalar hatta aylar sürebiliyor.

Doktorlara yeni tavsiyeler

Doktorlara, hastalarla bekleme listeleri ve tedavinin ne kadar gecikebileceği hakkında konuşmaları da tavsiye ediliyor.

Taslak kılavuzu hazırlayan klinik gözlemci kuruluş NICE (National Institute for Health and Care Excellence), insanların depresyon seviyeleri ve tedavi aşamaları göz önüne alınarak başka yöntemler seçilebileceğini belirtiyor.

İngiltere Ulusal Sağlık Hizmetleri'ne (NHS) göre, her yedi kişiden birinin antidepresan kullandığı İngiltere'de, geçen yıl Ekim-Aralık ayları arasında 20 milyon kişiye antidepresan reçetesi yazıldı.

Bu 2019'da aynı aylarda kaydedilen verilerden yüzde 6 daha fazla.

NICE'nin kılavuz merkezi direktörü Dr. Paul Chrisp, bu yeni sisteme acilen ihtiyaç duyulduğunu ve NHS'ten bunu "geciktirmeden" uygulamaya geçmesi istediklerini söyledi.

Kılavuz komitesinin başkanı olan psikiyatr ve toplum sağlığı profesörü Nav Kapur da, "Umarım bu rehber gerçek bir etki gösterir" dedi.

Ruh sağlığı üzerine çalışan hayır kurumu Mind'dan Stephen Buckley, hazırlanan kılavuza olumlu bakmakla birlikte ruh sağlığı servislerinde daha çok bütçeye ihtiyaç duyulduğunu hatırlattı.

Buckley, "Antidepresanı bırakma konusuna odaklanıldığını görmek ve bunun haftalar ya da aylarca sürebileceğinin farkında olmak memnuniyet verici" dedi ve ekledi:

"Bu sürecin daha da uzun sürebileceğinin farkındayız ama ilacı bırakmaya karar veren kişinin bunu güvende ve bir aile hekimi, eczacı, psikolog ya da güvendiği başka bir profesyonel sağlık çalışanıyla yapabilmesi çok önemli."

