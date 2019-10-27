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İngiltere'de "evsiz" ölümleri en yüksek seviyeye ulaştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.10.2019 19:57 | Son Güncelleme

İngiltere ve Galler'de sokakta yaşamını yitiren "evsiz" sayısının son 7 yılın en yüksek seviyesine ulaştığı bildirildi

İngiltere ve Galler'de sokakta ölen evsizlerin sayısının son 7 yılın en yüksek seviyesine ulaştığı kaydedildi.

İngiltere Ulusal İstatistik Ofisi (ONS), İngiltere ve Galler'de sokakta ölen evsizlerin sayısına ilişkin bir rapor yayınladı.

Raporda, sokakta ölen evsizlerin yaşı, cinsiyeti ve ölümlerin en çok gerçekleştiği şehirlere ilişkin bilgiler de yer aldı.

Rapora göre, 2013-2019 yıllarında ülkede toplam 3 bin 353 evsiz hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden evsizlerin sayısı 2013'te 482 iken, bu sayı 2018'de 726'ya yükseldi.

Sokakta ölen evsizlerin yüzde 88'ini erkekler oluşturdu, ölümlerin en çok yaşandığı kent de Londra oldu.

Erkeklerin ortalama ömrünün 76, kadınların 81 olduğu ülkede, evsiz erkeklerin ortalama ömrü 45, evsiz kadınların ise 43 olarak belirlendi.

Ulusal İstatistik Ofisi, Sağlık ve Yaşam Analizi Bölümü Başkanı Ben Humberstone, rapora ilişkin yaptığı değerlendirmede, raporla İngiltere ve Galler'de ulusal sorun haline dönüşmüş evsizler konusunda çalışma yapacaklara yardımcı olmak istediklerini kaydetti.

İngiltere ve Galler'de sokakta ölen evsiz sayısının 2013'ten bu yana en yüksek seviyeye ulaştığına dikkat çeken Humberstone, ölümlerin çoğunun artan uyuşturucu kullanımına bağlı olduğunu belirtti.

- İngiltere'de "Evsizler"

İngiliz Parlamentosu Kamu Hesapları Komitesinin 2017'de yayımladığı rapora göre, İngiltere'de yaklaşık 10 bin kişi sokakta, 120 bin çocuk ise geçici barınaklarda yaşıyor.

Ülkede yaklaşık 90 bin aile ise belediyelerin sağladığı geçici barınaklarda hayatını sürdürüyor. Tek gecelik yurtlar, hostel'lar, kadın sığınma evleri veya sosyal konutlar "geçici barınak" kabul ediliyor.

Ülkede bir arkadaşının ya da akrabasının yanına sığınarak yaşayan "gizli evsizlerin" sayısının da 3 milyondan fazla olduğu tahmin ediliyor.

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ingiltere İngiltere Ulusal İstatistik Ofisi İngiltere'de evsizler

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