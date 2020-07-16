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İngiltere'de mahkeme bir pedofilin yaptığı 'insan hakları' itirazını reddetti

16.07.2020 09:04 | Son Güncelleme

Pedofili suçlamasıyla yargılanıp hüküm giyen Mark Sutherland'ın, hakkındaki delillerin hukuka aykırı şekilde toplandığı gerekçesiyle cezasına yaptığı itiraz, Yüksek Mahkeme tarafından reddedildi. Yargıçlar, çocukların çıkarlarının pedofillerin haklarının önünde olduğuna hükmetti.

İngiltere'de mahkeme bir pedofilin yaptığı 'insan hakları' itirazını reddetti

İngiltere'de çocuklara cinsel taciz ve saldırı suçlarından hüküm giyen Mark Sutherland, kendisi hakkında, pedofil avcıları diye tanımlanan kişilerce toplanan ve mahkemeye sunulan delillerin, 'özel hayatın gizliliği ihlal edilerek' toplandığını ve hukuka aykırı olduğunu söyleyerek cezasına itiraz etmişti.

Birleşik Krallık Yüksek Mahkemesiz temyiz başvurusunu reddetti.

Mark Sutherland, İskoçya'da Groom Resisters adıyla örgütlenen bir pedofiliyle mücadele grubu tarafından tuzağa düşürülerek yakalanmış ve mahkum olmuştu.

Grup, Sutherland'ı internet üzerinden 13 yaşında bir çocukla yazıştığına inandırmış ve Sutherland'ın pedofil olduğunu ortaya koyan bu yazışmaları delil olarak kullanarak suç duyurusunda bulunmuştu.

İngiltere hukukunda mahkeme kararı olmadan elde edilen özel yazışma ve konuşmalar, özel hayatın mahremiyeti hakkını ihlal sayılarak, mahkemelerde delil olarak kullanılamıyor.

Fakat Yüksek Mahkeme bugünkü kararında çocukların çıkarlarının bir pedofilin ceza yargılaması sırasında öne sürebileceği herhangi bir hak iddiasından daha öncelikli olduğuna hükmetti.

'Mahremiyeti hak etmeyen faaliyetler'

Hükmü video bağlantısı ile açıklayan Yargıç Lord Sales, beş hakimden oluşan heyetin oy birliğiyle, sanığın özel hayatının mahremiyetinin ihlal edilmediğine karar verdiklerini söyledi.

Lord Sales bunun iki sebebi olduğunu kaydetti:

Birincisi, özel hayatın gizliliğinin ihlal ettiğini öne sürebilmek için "söz konusu faaliyetin saygınlığı haketmesi" gerekiyordu. İkinci olarak, çocukların da hakları vardı ve bunların da gözetilmesi gerekliydi.

Yargıç Sales "Devletin çocukları yetişkinlerin cinsel suistimalinden koruma konusunda özel bir sorumluluğu olduğunu" ve bu suçları caydırıcı bir tutum izlemesi gerektiğini söyledi.

Bu nedenle savcıların sanığa karşı toplanmış delilleri, kurallarına uygun olmadan toplanmış bile olsa kullanmasının doğru olduğunu vurgulayan Yargıç Sales, insan hakları hukukunun özel hayatın mahremiyetini koruyan kurallarının bu davada sanık için geçerli olmadığına oy birliğiyle karar verildiğini ekledi.

Mark Sutherland neden yargılanmıştı?

37 yaşındaki Mark Sutherland, İskoçya'da örgütlü "pedofil avcısı" Groom Resisters grubu tarafından yakalatıldı.

Grindr cep telefonu uygulaması üzerinden 13 yaşında bir oğlan çocuğu kimliğiyle pedofil "avına" çıkan grup Sutherland'ın bu hesapla yazışmalarını delil olarak kullandı.

Sutherland yazışmalarda 13 yaşında bir çocuk olduğunu düşündüğü hesaba cinsel içerikli fotoğraflar yolladı ve çocukla buluşma ayarladı. Halbuki hesabı kullanan kişi 48 yaşındaki Paul Devine idi.

Sutherland Glasgow'daki Partick otobüs durağına buluşmaya gittiğinde karşısında pedofiliyle mücadele grubundan iki kişiyi buldu.

Bu kişiler Sutherland'ı yakalayıp polise teslim ettiler ve olayı sosyal medyada da canlı olarak yayınladıktan sonra ellerindeki delilleri savcılara verdiler.

Daha önce 12 yaşındaki bir çocuğa cinsel içerikli fotoğraflar yollama suçundan hüküm giymiş olan Sutherland Ağustos 2018'de de bir çocukla irtibat kurmaya çalışma suçundan iki yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Avukatları ne diyor?

Sutherland'ın avukatları Yüksek Mahkeme'ye itirazlarında, sanığın Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 8. maddesi ile güvence altına alınan 'özel hayatın gizliliği hakkı'nın ihlal edildiğini savundular.

Avukat Gordon Jackson, polisin bu tür pedofil avcısı grupların varlığından haberdar olduğunu, bu grupların polis ve savcılarla birlikte hareket etmesi ve onların sessiz onayını almasının rahatsız edici bir durum olduğunu söyledi.

İskoçya Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre pedofili faaliyetleriyle ilgili davaların neredeyse yarısı bu tür grupların faaliyetleri sonucu açılabiliyor.

Emniyet Müdürlüğü tarafından bu yılın Şubat ayında yayımlanan bir raporda, bu tür pedofiliyle mücadele gruplarında yer alan kişilerin yasal bir statüleri olmadığını, bir hukuk eğitimleri de olmadığını söyleyerek, İskoçya polisinin bu alanda daha aktif bir çalışma yürüterek bu grupların rolünü azaltması ihtiyacına işaret etmişti.

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