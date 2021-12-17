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İngiltere'de Muhafazakar Parti, 200 yıllık kalesini ara seçimde kaybetti

17.12.2021 13:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Perşembe günü North Shropshire seçim bölgesinde yapılan ara seçimi Liberal Demokratların kazanmasıyla iktidardaki Muhafazakar Parti 200 yıla yakın elinde tuttuğu kalesini kaybetti.

İngiltere'de Muhafazakar Parti, 200 yıllık kalesini ara seçimde kaybetti

İngiltere'nin North Shropshire bölgesinde Perşembe günü yapılan ara seçimi Liberal Demokratların kazanmasıyla iktidardaki Muhafazakar Parti 200 yıllık kalesini kaybetti. Son haftalarda hükümet mensuplarının kendi pandemi kurallarını ihlal ettiği iddiaları, ardından da Covid politikaları konusunda partisinde çıkan isyanla yıpranan Başbakan Boris Johnson da önemli bir darbe daha al****.

Daha 2019'da yapılan genel seçimde bölgede 23 bin farkla kazanan Muhafazakarları yenilgiye uğratarak North Shropshire bölgesi milletvekilliğine seçilen Liberal Demokrat Helen Morgan, seçmenlerin bütün Britanya halkı adına yüksek sesle ve net bir mesaj verdiğini ve Boris Johnson için "eğlencenin bittiğini" söyledi.

Morgan, "Hükümetiniz yalanlar ve palavralarla yürüyor ve bunun hesabını verecek. Soruşturulacak, sorgulanacak ve yenilgiye uğratılacak" dedi.

14 adayın yarıştığı seçimde Helen Morgan, Muhafazakar Partili rakibi Neil Shastri-Hurst'ten yaklaşık 6 bin daha fazla oy alarak seçilirken ana muhalefet İşçi Partisi adayı Ben Wood çok geriden üçüncü sırayı aldı.

İngiltere'de uygulanan dar bölge çoğunluk sisteminde yaklaşık her biri 50 bin seçmenlik seçim bölgesinde en yüksek oyu alan kişi o bölgeyi temsil etmek üzere seçiliyor.

Seçimi kazanan Liberal Demokrat siyasetçi Helen Morgan, 'Başbakan için eğlence bitti' dedi

Boris Johnson'a darbe

Geçen yıl Noel zamanı Başbakanlık'ta verilen partilerde hükümetin kendi Covid önlemlerini ihlal ettiği eleştirilerine hedef olan Boris Johnson geçen hafta da Avam Kamarası'nda yeni önlemler için yapılan oylamada partisinden yaklaşık 100 milletvekilinin karşı oy kullanmasıyla epey yıpranmıştı.

Muhafazakar Parti milletvekillerinden Roger Gale, Johnson için "(pub kapanmadan önce sipariş verilen) son içkileri söyleme zamanının geldiğini" kaydetti.

Bu sabah BBC'ye konuşan Gale North Shropshire ara seçimlerinin "Başbakan'ın performansı bakımından bir referandum olarak görülmesi gerektiğini" söyledi.

Muhafazakar Parti Teşkilat Sekreteri Oliver Dowden, bu önemli ara seçim yenilgisini "Seçmen bıkıp usandı ve bize net bir mesaj yollamak istedi" diye yorumladı; ancak Başbakan Johnson'un hala büyük politik kararlarda başarılı olduğunu savundu.

Ara seçim yapma gereği, North Shropshire bölgesini 1997 yılından bu yana temsil eden Muhafazakar milletvekili Owen Paterson'un, parlamentonun lobicilikle ilgili kurallarını ihlal ettiği belirlendikten sonra istifa etmesi üzerine doğmuştu.

Johnson'un liderliği tehlikede mi?

BBC siyaset muhabiri Ben Wright'ın yorumu

Muhafazakarların gerçek anlamda kalesi ve Brexit yanlısı bir seçim bölgesinin Liberal Demokratlara geçmesi Boris Johnson için büyük bir felaket.

Bir türlü sonu gelmeyen yolsuzluk, usulsüzlük haberleri, hükümetin kendi Covid kurallarını çiğnediği izlenimi veren partilerle ilgili başlıklar, çok büyük bir seçmen kitlesini Muhafazakarlardan uzaklaştırdı.

Şimdi önemli soru şu: Muhafazakar milletvekilleri, liderleri Boris Johnson'a güvenlerini yitirdiler mi?

Birçoğu son haftalarda yaşananlardan çok rahatsız.

Avam Kamarası'nda Salı günü yapılan oylamada hükümetin Covid'le mücadele önlem paketine, hükümette görev almayan Muhafazakar milletvekillerinin yarısının karşı oy kullanması önemli bir gösterge.

Başbakanlık bu ara seçim yenilgisini, ara seçimlerde olabilecek normal ve büyütülmemesi gereken bir tepki olarak sunmaya çalışabilir.

Fakat 80 sandalye çoğunlukla büyük bir seçim zaferi kazandıktan sadece iki yıl sonra yaşanan bu şok seçim yenilgisini, bazı Muhafazakar milletvekilleri, Başbakan'ın artık partiye zarar verdiği şeklinde yorumlayabilirler.

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