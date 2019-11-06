İngiltere'de "Yok oluş İsyanı"na polis yasağı hukuksuz bulundu

LONDRA (AA) - Londra polisinin, Extinction Rebellion (Yok oluş İsyanı) adlı çevreci grubun eylemine getirdiği yasağın hukuksuz olduğuna hükmedildi.

İngiltere'de Yüksek Mahkemenin kararına göre, Londra polisinin kamu düzenine ilişkin yasa kapsamında "farklı toplantılara" yasak getirme yetkisinin bulunmadığı belirtildi.

Kararda, "Tek bir grubun çatısı altında koordine edilseler bile hem zaman hem de mekan olarak farklı toplantılar, yasanın tanımladığı halk toplantıları değil." ifadesi kullanıldı.

Geçen ay 10 gün süren gösterilerde, Yok oluş İsyanı'nın üyeleri parlamento ve başbakanlık önündeki yolları ve bazı köprüleri trafiğe kapatmıştı.

Gösterilerde bin 828 kişi gözaltına alınmış, 165 kişi hakkında dava açılmıştı.

Grup, İngiliz hükümetinin, iklim değişikliyle mücadelede acil durum ilan etmesini istiyor.

