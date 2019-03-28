Innovera uyardı: Momo internetteki son tehdit değil

İSTANBUL, (DHA)- Türkiye’nin siber güvenlik teknolojileri sağlayıcılarından Innovera, sanal tehditler karşısında ailelere, çocuklarını korumaları için 10 maddelik bir önlem paketi sundu. Innovera Genel Müdürü Murat Tora, internetin çocukların görüntülerini ele geçirip, şantaj yapmak isteyen siber zorbalarla dolu olduğunu söyleyerek, "Momo internetteki son tehdit değil" dedi. Geçtiğimiz yıl ortaya çıkan 'Mavi Balina' ve 'Mariam' ikilisinin ardından ortaya çıkan Momo, ürkütücü görüntüsüyle internette hızla yaygınlaşarak, tüm dünyada çocukları ve aileleri tehdit eden büyük bir tehlike haline geldi. Dünyanın dört bir yanından milyonlarca gencin, bu gidişata dur demek için oluşturduğu DoSomething.org platformunun verilerine göre, sanal ortamda vakit geçiren çocukların yüzde 43’ü siber zorbalıkla karşı karşıya kalıyor. Türkiye’nin siber güvenlik teknolojileri sağlayıcılarından Innovera, karşılaşabilecekleri benzer tehlikeler karşısında ailelere, çocuklarını korumaları için 10 maddelik bir önlem paketi sundu. ABD merkezli sivil toplum kuruluşu Safety Kids’in çalışmalarını temel alarak hazırlanan 'Güvenli İnternet için Ailemizin 10 Kuralı', ebeveynlere çocuklarını internetin zararlı etkilerinden nasıl koruyabileceklerini anlatıyor.

"ÇOCUKLARIMIZA TEMEL KURALLARI HATIRLATMALIYIZ" İnternetin çocukların görüntülerini ele geçirip, onlara şantaj yapmak isteyen siber zorbalarla dolu olduğuna dikkat çeken Innovera Genel Müdürü Murat Tora, "Çocuklarımıza internette vakit geçirirken uymaları gereken temel kurallar olduğunu hatırlatmamız gerekiyor" dedi. Tora, "İnternette paylaşılan kişisel verileri şantaj amaçlı kullanarak özellikle çocuklarımızı hedef alan bu tarz tehlikelerin farklı dönem ve isimlerde karşımıza çıkması, bize Momo’nun internetteki son tehdit olmayacağını gösteriyor. Çocuklarımıza internette vakit geçirirken uymaları gereken temel kuralları hatırlatarak siber zorbalardan koruyabiliriz. Innovera olarak bu mücadelede velilerin yanındayız. Yaptığımız çalışmalar ile çocuklara ve gençlere güvenli internet kültürü kazandırarak hem kendilerine hem de başkalarına zarar verebilecek davranışların önüne geçmek için büyük çaba sarf ediyoruz. Ailelerin siber dünyadaki güvenliğini artırmayı, firma olarak bir sosyal sorumluluk görevi olarak görüyoruz.Bu kuralların benimsenmesi için yaptığımız çalışmalara da işte bu bilinçle devam ediyoruz” diye konuştu.

SİBER ZORBALIK KARŞISINDA AİLELERİN ALMASI GEREKEN ÖNLEMLER Murat Tora, her dört siber zorbalık vakasından birinin, gerekli önlemlerin alınmaması halinde tekrar tekrar yaşandığını söyledi. Alınması gereken önlemlerin yalnızca çocukları değil, ailenin tüm fertlerini yakından ilgilendirdiğine dikkat çeken Tora, Innovera tarafından hazırlanan 'Güvenli İnternet için Ailemizin 10 Kuralı' isimli önlem paketi, alınması gereken önlemleri 10 maddede toplayarak aileleri bilinçlendirmeyi amaçladıklarını söyledi. 10 maddede hazırlanan önlem paketinde ise şu bilgiler yer alıyor. "Bilgisayarım, akıllı telefonum ya da diğer elektronik cihazlarım aracılığıyla beni rahatsız eden bir kişi veya durum olursa derhal bunu ailemle paylaşacağım. Aile büyüklerimden müsaade almadan kendime veya başkalarına ait hiçbir fotoğrafı, videoyu ve görsel materyali sosyal ağlarda ya da diğer online platformlarda paylaşmayacağım. Anne ve babamın haberi ve izni olmaksızın, tanımadığım kişilerle online olarak görüşmeyeceğim. Böyle kişilerle akıllı telefon aracılığıyla iletişim kurmayacağım.