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İnşaat kazısı esnasında bulundu! Çalışmaları durduran keşif

28.04.2021 13:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'de temel kazısı yapılan bölgede Roma dönemine ait lahit kapağı, gözyaşı şişesi ve kemik parçaları bulundu. Kazı çalışmalarının durdurulduğu bölgede inceleme başlatıldı.

Merkez Melikgazi ilçesi Gültepe Mahallesi Köşk Caddesinde apartman inşaatında temel kazası yapan işçiler, lahit mezar kapağı buldu. İşçiler, durumu polise bildirdi. Gelen polis, kazı alanında lahit kapağının yanı sıra gözyaşı şişesi ve insana ait olduğu düşünülen kemik parçalarına rastladı. Bunun üzerine inşaat alanı çevresine şerit çekildi, kazı çalışmaları durduruldu.

ROMA DÖNEMİNE AİT

İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun ve beraberindeki arkeologlar da alanda inceleme yaptı. Yapılan ilk incelemede lahit kapağı ve gözyaşı şişesinin Roma dönemine ait olabileceği belirlendi. İnşaat çalışması tutanak tutularak sonlandırıldı. Bulunan eserlerin müzeye götürüleceği bildirildi.

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BU İLK DEĞİL!

Öte yandan aynı sokak üzerinde 2018 yılının Mart ayında bir oto yıkama firmasının bahçesinde yapılan kaçak kazıda da benzer şekilde lahit bulunmuş, mezar içerisinde gözyaşı şişesi, kafatası ve bilezik çıkmıştı.

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DHA

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