Özel uçakları yere çakılan baba ve oğlunun son görüntüleri ortaya çıktı! Kazadan saniyeler önce böyle görüntülendiler...

42 yaşındaki Garon Maia ve 11 yaşındaki oğlu Francisco, geçtiğimiz hafta Brezilya’da Rondonia ve Mato Grosso arasındaki bir ormanlık alanda düşmesi sonucunda vefat ettiler. Kalkıştan 8 dakika sonra 29 Temmuz’da iki motorlu uçak ormanlık alana düştü. Kazadan birkaç dakika öncesine ait ikilinin son görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde babanın elindeki alkol şişesinden yudumlarken alırken oğlunun uçağı yönettiği görüldü.

ANNESİ İNTİHAR ETTİ

Yetkililer, uçağının saat 17.50 civarında kalktığı, ancak sekiz dakika sonra radardan kaybolduktan sonra düştüğü bildirildi. Kurtarma ekipleri 29 Temmuz Cumartesi günü bölgeyi aradılar ve Pazar günü cesetlerin yerini tespit edebildiler. Daily Mail’in haberine göre, Garon’un eşi Ana Pridonik eşi ve oğlunu toprağa verdikten sonra intihar ederek yaşamını sonlandırdı.