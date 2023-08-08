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    4. Özel uçakları yere çakılan baba ve oğlunun son görüntüleri ortaya çıktı! Kazadan saniyeler önce böyle görüntülendiler...

    Özel uçakları yere çakılan baba ve oğlunun son görüntüleri ortaya çıktı! Kazadan saniyeler önce böyle görüntülendiler...

    08.08.2023 09:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

    42 yaşındaki Garon Maia ve oğlu Francisco, geçen hafta memleketleri Brezilya'da özel uçaklarıyla gerçekleştirdikleri uçuşun sekizinci dakikasında yaşadıkları kaza sonrasında hayatlarını kaybettiler. Baba Garon ve oğlunu kazadan önceki son görüntüleri ortaya çıktı.

    42 yaşındaki Garon Maia ve 11 yaşındaki oğlu Francisco, geçtiğimiz hafta Brezilya’da Rondonia ve Mato Grosso arasındaki bir ormanlık alanda düşmesi sonucunda vefat ettiler. Kalkıştan 8 dakika sonra 29 Temmuz’da iki motorlu uçak ormanlık alana düştü. Kazadan birkaç dakika öncesine ait ikilinin son görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde babanın elindeki alkol şişesinden yudumlarken alırken oğlunun uçağı yönettiği görüldü.

    ANNESİ İNTİHAR ETTİ

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    Yetkililer, uçağının saat 17.50 civarında kalktığı, ancak sekiz dakika sonra radardan kaybolduktan sonra düştüğü bildirildi. Kurtarma ekipleri 29 Temmuz Cumartesi günü bölgeyi aradılar ve Pazar günü cesetlerin yerini tespit edebildiler. Daily Mail’in haberine göre, Garon’un eşi Ana Pridonik eşi ve oğlunu toprağa verdikten sonra intihar ederek yaşamını sonlandırdı.

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    Anahtar Kelimeler:
    İntihar uçak kaza

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