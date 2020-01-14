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  4. İnşaattan düşen işçi öldü

İnşaattan düşen işçi öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.01.2020 15:16 | Son Güncelleme

GAZİANTEP'in Nizip ilçesinde, çalıştığı inşaattan düşen kalıpçı ustası Hüseyin Turan, yaşamını yitirdi.

Metin İLİKSOY/NİZİP (Gaziantep), (DHA) - GAZİANTEP'in Nizip ilçesinde, çalıştığı inşaattan düşen kalıpçı ustası Hüseyin Turan, yaşamını yitirdi.
Olay, öğle saatlerinde Eyüp Sultan Mahallesi'nde meydana geldi. Yapımı devam eden bir inşaatın üçüncü katında kalıpçı ustası olarak çalışan Hüseyin Turan, dengesini kaybederek yere düştü. Ağır yaralanan Turan, düştüğünü görenlerin çağırdığı ambulansla kaldırıldığı Nizip Devlet Hastanesi'nde doktorların müdahalesine karşın kurtarılamadı.
Yaşamını yitiren Turan'ın cenazesi, otopsi için morga konuldu.
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