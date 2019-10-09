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İnsan Hakları İzleme Örgütünden Myanmar hükümetine çağrı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.10.2019 11:30 | Son Güncelleme

İnsan Hakları İzleme Örgütü, Myanmarlı yetkililerden Arakan eyaletinden Yangon'a seyahat etmeye çalıştıkları için tutuklanan 30 Arakanlı Müslüman'ın serbest bırakılmasını istedi - Asya Direktörü Brad Adams: - "Myanmarlı yetkililer, evde de kalsalar ülke içinde serbestçe seyahat etmeye de çalışsalar Arakanlı Müslümanlara zulmetme niyetinde görünüyor. Bu 30 erkek, kadın ve çocuk, sadece yıllardır her gün maruz kaldıkları zulümden kaçmaya çalıştıkları için cezalandırılıyor"

İnsan Hakları İzleme Örgütü, Myanmarlı yetkililerden Arakan eyaletinden Yangon'a seyahat etmeye çalıştıkları için tutuklanan 30 Arakanlı Müslüman'ın serbest bırakılmasını istedi.

Örgütten yapılan açıklamada, polisin Yangon'a gitmeye çalışan Arakanlı Müslümanları 26 Eylül'de gözaltına aldığı, bir hafta sonra mahkemeye çıkarılan 21'ine ikişer yıl hapis cezası verildiği, 8 çocuğun ıslahevine gönderildiği, grupta yer alan 5 yaşındaki bir çocuğun da annesiyle Pathein hapishanesinde tutulduğu belirtildi.

Basında, tekneyle Sittwe'den Ayeyarwady bölgesine geldiklerinde resmi belgeleri olmadığı için tutuklanan Arakanlı Müslümanların iş bulmak için Yangon'a gitmeyi, buradan da Malezya'ya geçmeyi planladığı haberleri çıkarken, bir gün süren duruşmanın sonunda hapse mahkum edilen bu kişilerin avukat ile temsil edilmesine izin verilmediği, Yangon'a bağlı Kawhmu'daki bir ıslahevine gönderilen çocukların da aileleri tarafından ziyaret edilemeyeceği kaydedildi.

Örgüt açıklamasında, Myanmar hükümetine bu kişilerin serbest bırakılması, Arakanlı Müslümanlara yönelik tüm seyahat kısıtlamalarının kaldırılması ve hareket özgürlüğünü sınırlayan tüm ayrımcı düzenlemelerin iptal edilmesi çağrısında bulunuldu.

İnsan Hakları İzleme Örgütünün Asya Direktörü Brad Adams, "Myanmarlı yetkililer evde de kalsalar ülke içinde serbestçe seyahat etmeye de çalışsalar Arakanlı Müslümanlara zulmetme niyetinde görünüyor. Bu 30 erkek, kadın ve çocuk, sadece yıllardır her gün maruz kaldıkları zulümden kaçmaya çalıştıkları için cezalandırılıyor." ifadesini kullandı.

Adams, tutuklanan bu kişilerin "Arakan eyaleti açık cezaevi ile Pathein'daki devlet hapishanesi arasında yer değiştirdiğini" vurgulayarak "Cezaevine koyulmaları, Bangladeş'teki Arakanlı Müslüman mültecilerin geri dönmelerini teşvik eden Birleşmiş Milletlere ve yabancı hükümetlere, Myanmar'ın Arakan nüfusuna temel haklarını vermekle ilgilenmediğinin açık işareti." diye konuştu.

- Arakanlı Müslümanlara etnik temizlik

Myanmar'ın Arakan eyaletinde 2012'de Budistler ile Müslümanlar arasında çatışmalar çıkmış, olaylarda çoğu Müslüman binlerce kişi katledilmiş, yüzlerce ev ve iş yeri ateşe verilmişti.

Arakan'daki sınır karakollarına 25 Ağustos 2017'de düzenlenen eş zamanlı saldırıları gerekçe gösteren Myanmar ordusu ve Budist milliyetçiler, kitlesel şiddet eylemleri başlatmıştı.

Birleşmiş Milletler'e göre, Ağustos 2017'den sonra Arakan'daki baskı ve zulümden kaçıp Bangladeş'e sığınanların sayısı 900 bine ulaştı.

Uluslararası insan hakları kuruluşları, yayımladıkları uydu görüntüleriyle yüzlerce köyün yok edildiğini kanıtladı.

BM ve uluslararası insan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddeti "etnik temizlik" ya da "soykırım" olarak adlandırıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Arakanlı Müslüman İnsan Hakları İzleme Örgütü Myanmar

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