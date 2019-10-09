İnsan Hakları İzleme Örgütünden Myanmar hükümetine çağrı

İnsan Hakları İzleme Örgütü, Myanmarlı yetkililerden Arakan eyaletinden Yangon'a seyahat etmeye çalıştıkları için tutuklanan 30 Arakanlı Müslüman'ın serbest bırakılmasını istedi.

Örgütten yapılan açıklamada, polisin Yangon'a gitmeye çalışan Arakanlı Müslümanları 26 Eylül'de gözaltına aldığı, bir hafta sonra mahkemeye çıkarılan 21'ine ikişer yıl hapis cezası verildiği, 8 çocuğun ıslahevine gönderildiği, grupta yer alan 5 yaşındaki bir çocuğun da annesiyle Pathein hapishanesinde tutulduğu belirtildi.

Basında, tekneyle Sittwe'den Ayeyarwady bölgesine geldiklerinde resmi belgeleri olmadığı için tutuklanan Arakanlı Müslümanların iş bulmak için Yangon'a gitmeyi, buradan da Malezya'ya geçmeyi planladığı haberleri çıkarken, bir gün süren duruşmanın sonunda hapse mahkum edilen bu kişilerin avukat ile temsil edilmesine izin verilmediği, Yangon'a bağlı Kawhmu'daki bir ıslahevine gönderilen çocukların da aileleri tarafından ziyaret edilemeyeceği kaydedildi.

Örgüt açıklamasında, Myanmar hükümetine bu kişilerin serbest bırakılması, Arakanlı Müslümanlara yönelik tüm seyahat kısıtlamalarının kaldırılması ve hareket özgürlüğünü sınırlayan tüm ayrımcı düzenlemelerin iptal edilmesi çağrısında bulunuldu.