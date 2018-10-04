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İnsan Ken bebek sözünü tutamadı! İşte son hali

SAĞLIK HABERLERİ  | 04.10.2018 09:35 | Son Güncelleme

Ken bebek gibi görünebilmek için defalarca estetik ameliyat olan Rodrigo Alves, bir daha operasyon geçirmeyeceğini söylemişti.

Son görüntülerinin ardından tekrar ameliyat olmayacağına dair söz veren Rodrigo Alves, sözünü tutamadı. Milano'ya giden Alves, bir kez daha kendisini estetikçinin kapısında buldu.

Bir daha estetik ameliyat olmayacağını söylemişti ama...

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Ken bebek gibi görünmek için defalarca bıçak altına yatan Rodrigo Alves, estetik için bir daha bıçak altına yatmayacağını söylemişti ancak sözünü tutamadı. İnsan Ken Bebek Alves, yeminli olmasına rağmen Milano'da tekrar bıçak altına yattı.
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Ken bebek gibi görünmek için defalarca bıçak altına yatan Rodrigo Alves, estetik için bir daha bıçak altına yatmayacağını söylemişti ancak sözünü tutamadı.
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The Sun'da yer alan habere göre; İnsan Ken Bebek Alves, yeminli olmasına rağmen Milano'da tekrar yüzünden bir operasyon geçirmek için bıçak altına yattı.
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Rodrigo Alves, "Geçmişte şişman ve çirkin olmakla ilgili olarak zorbalığa uğradım ve mağdur oldum. İnsanların görünüşümle ve geçirdiğim estetik ameliyatlarla ilgili hep fikirleri var.
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Ben, insanlara kim olmak istedikleri kişi ile ilgili olarak ilham oldum. Çocukluğum ve gençlik yıllarım cehennem gibiydi ama daha iyi bir insan olmak için kuvvet buldum.
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Rodrigo, plastik cerrahinin kendisini mutlu hissetmesine yardımcı olduğunu söyleyerek, sözlerini şöyle sürdürdü:
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"Plastik cerrahi kendimi sevmeme yardımcı oldu. Görünümümle ilgili mutlu değildim. Şimdi çok mutluyum ve kendinden eminim.
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Görünüşümü ve göze çarpan tarzımı seviyorum. Ben asla başka insanlara benzemeyi istemedim. Plastik cerrahi çok kişisel bir karardır" açıklamasında bulundu.
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Rodrigo Alves Ken bebek estetik ameliyat estetik ameliyat

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