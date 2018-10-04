İnsan Ken bebek sözünü tutamadı! İşte son hali

Son görüntülerinin ardından tekrar ameliyat olmayacağına dair söz veren Rodrigo Alves, sözünü tutamadı. Milano'ya giden Alves, bir kez daha kendisini estetikçinin kapısında buldu.
Batman'dan son dakika patlama haberi: 4 asker şehit
Türkiye iklimi için kabus senaryosu! Etkileri çok olumsuz yansıyacak
Pensilvanya'daki FETÖ kampında neler oluyor? Şüphelendiren ayrıntı
Kan içip, tabutta yatıyor! Her biri aramızda dolaşıyor
Mehmet Metiner'den Bülent Arınç'a: Şansını fazla zorlama! Defterini dürmesini biliriz
Seçim kulisi: AK Parti'de kimsenin gözünün yaşına bakılmayacak!
Cinayetin sebebi yasak aşk çıktı
Bedelli askerlik yapacaklar için telefon önerileri
Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Gerçekten nesilleri kaybediyoruz
'Aldatıyorsun' deyip hamile eşini 5 yerinden bıçakladı! 'Her evde yaşanan şeyler bunlar'
İnternet ne kadar riskli? Kaspersky Lab uzmanlarından 'tehlike' uyarısı geldi...
Çenesinde çıkan sivilce hayatını kararttı!
Ünlülerin yeni trendi: Çene botoksu nedir? Hollywood yanağı ile çene botoksu arasında fark nedir?
Okuyucu Yorumları 0 yorum