İnsanı canından bezdiren tavan lekesinden anında kurtulun

Bir odanın geri kalanı kusursuz bir şekilde temiz, dekore edilmiş ve tasarlanmış olsa bile, tavandaki bir su lekesi kolayca odak noktası haline gelebilir ve alanı pis ve bakımsız hissettirir.
Tabii ki en büyük endişeniz estetik değil, lekenin oluşmasına neyin sebep olduğu (veya neden olduğu) olmalıdır. Bu sadece evinizin güvenliği, değeri ve yapısal bütünlüğü için önemli olmakla kalmaz, aynı zamanda altta yatan sorunu çözmek yerine sadece lekeyi kapatırsanız, ne kadar temizlerseniz temizleyen leke yeniden oluşacaktır.
Lekeyi boyamayı planlayıp planlamadığınıza bakılmaksızın, bir bardak çamaşır suyunu ve üç bardak ılık su ile karıştırarak temizlemeye başlayabilirsiniz.
Bir sprey şişesine koyabilir veya uygulamak için bir sünger kullanabilirsiniz. Her iki durumda da lekenin altına bez serin. Bu işlemi yaparken mutlaka gözlük, maske ve eldiven kullanın.
Duvarınızın rengi beyazsa ne yaptıysanız lekeyi çıkaramadıysanız, bir de bu yöntemi deneyin:
Çamaşır suyu kullanırken mutlaka gözlük, eldiven ve maske kullanmaya özen gösterin.
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