İnsanı canından bezdiren tavan lekesinden anında kurtulun

Bir odanın geri kalanı kusursuz bir şekilde temiz, dekore edilmiş ve tasarlanmış olsa bile, tavandaki bir su lekesi kolayca odak noktası haline gelebilir ve alanı pis ve bakımsız hissettirir.

Tabii ki en büyük endişeniz estetik değil, lekenin oluşmasına neyin sebep olduğu (veya neden olduğu) olmalıdır. Bu sadece evinizin güvenliği, değeri ve yapısal bütünlüğü için önemli olmakla kalmaz, aynı zamanda altta yatan sorunu çözmek yerine sadece lekeyi kapatırsanız, ne kadar temizlerseniz temizleyen leke yeniden oluşacaktır.

TAVANDAKİ SU LEKELERİ NASIL ÇIKAR?

Lekeyi boyamayı planlayıp planlamadığınıza bakılmaksızın, bir bardak çamaşır suyunu ve üç bardak ılık su ile karıştırarak temizlemeye başlayabilirsiniz.

Bir sprey şişesine koyabilir veya uygulamak için bir sünger kullanabilirsiniz. Her iki durumda da lekenin altına bez serin. Bu işlemi yaparken mutlaka gözlük, maske ve eldiven kullanın.

İNATÇI TAVAN LEKELERİ İÇİN...

Duvarınızın rengi beyazsa ne yaptıysanız lekeyi çıkaramadıysanız, bir de bu yöntemi deneyin:

Bir merdivene çıkın ve tüm su lekesine çamaşır suyu karışımı püskürtün.

Püskürttükten sonra bir süre bekleyin.

Bir süre bekledikten sonra karışımdan bir kat daha püskürtün.

24 saat bekleyin. O gece odayı kullanmamaya özen gösterin

Döndüğünüzde daha hafif lekeler gitmiş olabilir.

Ancak duruyorlarsa bu işlemi bir kez daha tekrarlayabilirsiniz.

Çamaşır suyu kullanırken mutlaka gözlük, eldiven ve maske kullanmaya özen gösterin.



