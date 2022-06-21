KADIN

  1. Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. YAŞAM
  4. İnsanı canından bezdiren tavan lekesinden anında kurtulun

İnsanı canından bezdiren tavan lekesinden anında kurtulun

21.06.2022 12:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tavandaki su lekeleri çok sinir bozucu olabiliyor. Uzandığınızda veya uyandığınızda tavandaki lekeyle göz göze geliyorsunuz. Duvar veya tavandaki lekenin oluşmasına neden olan sorunu çözseniz bile leke orada kalmaya devam eder. Bulunduğu odanın estetik görünümünü de olumsuz etkileyen lekelerin çıkması için pratik bir yöntem var.

İnsanı canından bezdiren tavan lekesinden anında kurtulun

Bir odanın geri kalanı kusursuz bir şekilde temiz, dekore edilmiş ve tasarlanmış olsa bile, tavandaki bir su lekesi kolayca odak noktası haline gelebilir ve alanı pis ve bakımsız hissettirir.

Tabii ki en büyük endişeniz estetik değil, lekenin oluşmasına neyin sebep olduğu (veya neden olduğu) olmalıdır. Bu sadece evinizin güvenliği, değeri ve yapısal bütünlüğü için önemli olmakla kalmaz, aynı zamanda altta yatan sorunu çözmek yerine sadece lekeyi kapatırsanız, ne kadar temizlerseniz temizleyen leke yeniden oluşacaktır.

iStock-1165591837

TAVANDAKİ SU LEKELERİ NASIL ÇIKAR?

Lekeyi boyamayı planlayıp planlamadığınıza bakılmaksızın, bir bardak çamaşır suyunu ve üç bardak ılık su ile karıştırarak temizlemeye başlayabilirsiniz.

Bir sprey şişesine koyabilir veya uygulamak için bir sünger kullanabilirsiniz. Her iki durumda da lekenin altına bez serin. Bu işlemi yaparken mutlaka gözlük, maske ve eldiven kullanın.

iStock-853096942

İNATÇI TAVAN LEKELERİ İÇİN...

Duvarınızın rengi beyazsa ne yaptıysanız lekeyi çıkaramadıysanız, bir de bu yöntemi deneyin:

  • Bir merdivene çıkın ve tüm su lekesine çamaşır suyu karışımı püskürtün.
  • Püskürttükten sonra bir süre bekleyin.
  • Bir süre bekledikten sonra karışımdan bir kat daha püskürtün.
  • 24 saat bekleyin. O gece odayı kullanmamaya özen gösterin
  • Döndüğünüzde daha hafif lekeler gitmiş olabilir.
  • Ancak duruyorlarsa bu işlemi bir kez daha tekrarlayabilirsiniz.

Çamaşır suyu kullanırken mutlaka gözlük, eldiven ve maske kullanmaya özen gösterin.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Herkesi uyardı: Tasarruflu olacağını sandı, evi küle döndü Herkesi uyardı: Tasarruflu olacağını sandı, evi küle döndü
Ayakkabılarınızı mahvetmek istemiyorsanız yapmayın! Ayakkabılarınızı mahvetmek istemiyorsanız yapmayın!
Bebeğinize en büyük kötülüğü yapıyorsunuzBebeğinize en büyük kötülüğü yapıyorsunuz
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Gelen hesapla şoke oldu! Adisyonu paylaştı

Gelen hesapla şoke oldu! Adisyonu paylaştı

Cinsel ilişki sorusu kızdırdı! "Bir takım laflar söyleyeceğim olmayacak"

Cinsel ilişki sorusu kızdırdı! "Bir takım laflar söyleyeceğim olmayacak"

Ayakkabılarınızı mahvetmek istemiyorsanız yapmayın!

Ayakkabılarınızı mahvetmek istemiyorsanız yapmayın!

Sosyal medya trendi için kendini yaktı: Her şey 10 saniyede oldu

Sosyal medya trendi için kendini yaktı: Her şey 10 saniyede oldu

Sineklerin kökünü bu yöntemle kurutun

Sineklerin kökünü bu yöntemle kurutun

Şüphelenmek bazen iyidir... Günlük burç yorumları

Şüphelenmek bazen iyidir... Günlük burç yorumları

İlginizi Çekebilir

Yıllarca devasa göğüslerinden nefret etti! Ta ki ailesinin ...

Yıllarca devasa göğüslerinden nefret etti! Ta ki ailesinin ...

Sineklerin kökünü bu yöntemle kurutun

Sineklerin kökünü bu yöntemle kurutun

Arabayla uzun yolculuğa çıkarken mutlaka yanınıza almanız gereken ürünler

Arabayla uzun yolculuğa çıkarken mutlaka yanınıza almanız gereken ürünler

İnsanı canından bezdiren tavan lekesinden anında kurtulun

İnsanı canından bezdiren tavan lekesinden anında kurtulun

8 kadınla aynı anda evli! “Hepsiyle aynı mesafedeyim”

8 kadınla aynı anda evli! “Hepsiyle aynı mesafedeyim”

Mutfakta her şeyi pişirebileceğiniz midi fırın tavsiyeleri

Mutfakta her şeyi pişirebileceğiniz midi fırın tavsiyeleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.