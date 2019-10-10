VOLKAN KAŞİK - Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, kuruma, 3 yıl önce 5 bin olan başvurunun bugün 20 bini geçtiğini belirterek, "Bu çok güzel bir şey. İnsanımız haklarını öğreniyor ve hakkını arıyor. İdarede de önemli düzelmeler var." dedi.

Malkoç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ombudsmanların halkın avukatı olduğunu söyledi.

Kamu Denetçiliği Kurumunun halkın hakkını arayıp savunduğunu anlatan Malkoç, bu anlamda insanların destekçisi ve yardımcısı, idarenin de yol göstericisi olduğunu ifade etti.

Malkoç, bir bakıma devletle millet arasında kaynaşmayı sağlayan, halkla devlet arasındaki barış köprüsünü kuran kurumlardan biri olduklarını dile getirerek, çalışmaları hızla sürdürdüklerini kaydetti.

Kamu hizmetlerinin kalitesinin artırılmasına çalıştıklarını aktaran Malkoç, şöyle devam etti:

"Türkiye'de anayasa ve yasada çok güzel haklarımız düzenlenmiş. Bu anlamda Avrupa'nın birçok ülkesinden daha ilerideyiz ama burada uygulamada problemler çıkıyor. İşte o uygulamada problemler çıktığında bunları düzeltecek olan kurumlar var. Bunlardan bir tanesi de Kamu Denetçiliği Kurumudur. Bu anlamda biz hak arama kültürünü yaygınlaştırmaya çalışıyoruz. Bir kamu görevlisinin yaptığı işte haksızlık, yanlışlık, hata, kusur, davranışında eksiklik ve noksanlık varsa buna karşı insanımız hakkını aramak zorundadır. Cumhurbaşkanımız, Meclis Başkanımız, bakanlarımız, partilerimiz hep halkın daha iyisine kavuşması için çaba sarf ediyor. Bunu engelleyen hangi makam ve mevkide hangi kamu görevlisi varsa buna karşı bir uyarı, denetim, sorgulama mekanizmasıdır Kamu Denetçiliği Kurumu"