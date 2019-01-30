HABER

İnsanlardan "Yolda kaldık" diye para toplayan iki dilenciye para cezası

YAŞAM HABERLERİ  | 30.01.2019 13:07 | Son Güncelleme

Bilecik’te, vatandaşlardan "Yolda kaldık" diye para isteyen 2 kişi zabıta ekipleri tarafından yakalandı ve haklarında para cezası kesildi.Alınan bilgilere göre; Bilecik Devlet Hastanesi kavşağından vatandaşlardan "Yolda kaldık" diye para isteyen biri bayan iki kişi ihbar edildi.

İnsanlardan "Yolda kaldık" diye para toplayan iki dilenciye para cezası

Bilecik’te, vatandaşlardan "Yolda kaldık" diye para isteyen 2 kişi zabıta ekipleri tarafından yakalandı ve haklarında para cezası kesildi.
Alınan bilgilere göre; Bilecik Devlet Hastanesi kavşağından vatandaşlardan "Yolda kaldık" diye para isteyen biri bayan iki kişi ihbar edildi. Bilecik Belediyesine bağlı Zabıta Müdürlüğü ekipleri olay yerine intikal ettiler. İnsanları "Yolda kaldık" diye kandıran ve para toplayan İzzet K. ve Şadiye U. yakalandı. Manisa’dan Bilecik’e dilencilik yapmaya geldiği öğrenilen ikili, zabıta ekipleri tarafından 5323 Kabahatler Kanunu’nun 33/1 maddesine göre 153’şer lira para cezası yazılarak, memleketlerine gönderildi.

Tesadüfen bulundu! Tam 98 milyon yıllık Tesadüfen bulundu! Tam 98 milyon yıllık
Sendika binasına tombala baskınıSendika binasına tombala baskını
FETÖ’den hapis cezası alan öğretmen yeniden gözaltındaFETÖ’den hapis cezası alan öğretmen yeniden gözaltında
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sevilen dizi ekrana veda ediyor!

Sevilen dizi ekrana veda ediyor!

CHP'li Başkan Kesimoğlu: Kararı tanımıyorum!

CHP'li Başkan Kesimoğlu: Kararı tanımıyorum!

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Canan Kaftancıoğlu talimatı

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Canan Kaftancıoğlu talimatı

Olay yaratan iddia: Trump ölüm emrimi verdi

Olay yaratan iddia: Trump ölüm emrimi verdi

Gomis, G.Saray'ın transferini açıkladı!

Gomis, G.Saray'ın transferini açıkladı!

Üroloji merkezinde feci son!

Üroloji merkezinde feci son!

İlginizi Çekebilir

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Sır ölümün nedeni belli oldu! Ailesi defterini buldu

Sır ölümün nedeni belli oldu! Ailesi defterini buldu

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

Kadıköy'de cani annenin ifadesi şoke etti

Kadıköy'de cani annenin ifadesi şoke etti

İstanbul'daki genelevde akılalmaz ölüm!

İstanbul'daki genelevde akılalmaz ölüm!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Korkunç! Yola çekilen halat imamın boğazını kesti

Korkunç! Yola çekilen halat imamın boğazını kesti

Bursa polisi, 'Mavi Balina' intiharını son anda önledi

Polis son anda önledi! 'Zamanım yok, intihar edeceğim'

4 katlı binanın çatısında intihara kalkıştı, polis ikna etti

4 katlı binanın çatısında intihara kalkıştı, polis ikna etti

Sır ölümün nedeni belli oldu! Ailesi defterini buldu

Sır ölümün nedeni belli oldu! Ailesi defterini buldu

Ankara'da sokak ortasında genç kıza kabusu yaşattı!

Gece yarısı sokak ortasında dehşet! Genç kızı takip edip...

Mersin'de hortum gece yarısı vurdu! Seralar yerle bir oldu

Mersin'de hortum gece yarısı vurdu! Seralar yerle bir oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.