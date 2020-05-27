İnsanların neden olduğu yıkım 50 milyar yıllık bir tarihe denk

Söz konusu kaybın canlılarda toplam 50 milyar yıllık gelişim sürecine denk olduğu, Karayiplerin ve Güneydoğu Asya'nın bazı bölümlerinin bu durumdan en çok etkilenen bölgeler olduğunu açıkladı.

Araştırmacılar, İnsan faaliyetinin toplamda 50 milyar yıldan fazla bir zaman dilimine karşılık gelen evrimsel tarihi yok ettiğini açıkladı. Buna göre Karayipler ve Güney Asya’daki türler bu durumdan en kötü şekilde etkileniyor.

Londra Zooloji Derneği ve Imperial College tarafından yapılan çalışmada, kuşlar ve memeliler de dahil olmak üzere dünyadaki kara omurgalılarının evrim tarihi haritalandı.

İNSAN AYAK İZİ MİLYONLARCA TÜRÜ YOK ETTİ

Çalışmada, gezegenin çoğunda faaliyet gösteren endüstriyel faaliyetler nedeniyle sürekli artan 'insan ayak izi'nin milyonlarca türün yok edilmesine ve onların evrimsel miraslarının sona ermesine yol açtığı belirtildi.

EVRENİNİN YAŞINDAN DÖRT KAT DAHA FAZLA

Araştırmacılar, yaklaşık 25 bin tür için yok olma riski verilerini kullanarak, şu anda yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olan evrimsel tarihin miktarını hesapladılar.

Milyonlarca farklı türe ait evrimsel tarihin kolektif kaybı, 50 milyar yıllık bir rakama denk geliyor. Bu süre ise evrenin yaşından neredeyse dört kat daha uzun.