İnsanlığa olan güveninizi arttıracak fotoğraflar

İşte etkileyici fotoğraflar...

Dünyada iyiliğin varolduğunu kanıtlayan insanlar

1 / 40 Rio De Janeiro'da evsiz bir kıza ayakkabılarını veren adam.

2 / 40 Japonya'da 32 tonluk treni bir kadın sıkıştığı için itmeye çalışan insanlar.

3 / 40 Alışveriş yaparken tekerlekli sandalyesi bozulan yaşlı adama yardım eden çalışanlar.

4 / 40 Evsiz adama yardım eden insanlar.

5 / 40 Moskova'da düzenlenen bir konserde engelli bir hayrana şovu izlemesi için yardım eden seyirciler.

6 / 40 Köpeklerini yangından kurtaran 82 yaşındaki yaşlı adam.

7 / 40 Evsizleri için inşa edilen yardım duvarı.

8 / 40 Yolda gördüğü koalaya su vermek için duran bisikletçi.

9 / 40 Koştuğu yarışta kendi grubundan ayrılan bir çocuğa yardım etmek için sonuncu olmayı göze alan Myles Kerr

10 / 40 Yavru kedileri boğulmaktan kurtaran adam.

11 / 40 Bulgaristan'da donmuş bir göle düşen köpeği kurtarmaya çalışan genç.

12 / 40 İspanya-Hollanda karşılaşması için sahip olduğu iki bileti çocuklara veren genç adam.

13 / 40 Yavru kanguruyu kurtarmak için sel sularına atlayan adam.

14 / 40 Devlet koruması altındaki çocuklara bir oyuncak mağazasında 80 saniyede seçebildikleri her şeyi alan Andre Johnson.

15 / 40 Amerika'da Humpty isimli 40 yaşındaki bu kaplumbağa kırılan kabuğu tedavi edildikten sonra sağlığına kavuşturuldu.

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25 / 40 Amerika'da Humpty isimli 40 yaşındaki bu kaplumbağa kırılan kabuğu tedavi edildikten sonra sağlığına kavuşturuldu.

26 / 40 Wildlife Center’dan gelen Duane Tom, ufak bir yaratıcılık ile yaralı kuşun ayağına kar paletine benzeyen karton ve kağıt bant ile ayakkabı yaptı.

27 / 40 Duane Tom, yaptıkları bu aparat sayesinde, 2 haftalık bir sürede kuşun ayağının düzeldiğini gözlemlerken, kuşu doğal hayata geri döndürmeye hazırladıklarını belirtti.

28 / 40 Yol kenarında ağlayan küçün bir kız için, dolu olan otobüsü durduran şoför.

29 / 40 Ellerini kullanamayan bir evsize yemek yediren Hintli garson.

30 / 40 Geçtiğimiz gün Washington'da bir ailenin yaşadığı karavanda çıktı. Hızla olaya yerine gelen itfaiye yangına müdahale etti.

31 / 40 İşte dünyada iyiliğin hala var olduğunun güzel bir örneği...

32 / 40 Godfrey Kutta isimli bir öğrencinin yanına gelerek elini sıkıp tanışan Robert isimli bu adamın hikayesi yürek burkuyor. Godfrey adamın elini sıktıktan sonra Robert onun elini bırakmak istemedi. Önce olan bitene anlam veremeyen Godfrey, adamın aslında sağır olduğunu ve metronun kalabalığından ürktüğü için onun elini bırakmak istemediğini anladı. Yol boyunca adamın elini tutup yanında olan Godfrey'in bu fotoğrafı sosyal medyada 46 bin kişi tarafından beğenildi.

33 / 40 Çıkan yangından kurtarılan hamsterlara itfaiye tarafından oksijen verildiği anlar objektiflere böyle yansıdı.

34 / 40 Rusya'da yeni tamamlanmış kaldırımların altından gelen sesleri duyan bir kişinin kaldırım taşlarını kaldırması sonrasında gördüğü tablo karşısında şok oldu.

35 / 40 Elite Readers’da yer alan habere göre, iki gün önce tamamlanan çalışmadan sonra tekrar yapılan kaldırımın altından gelen sesleri, apartman girişindeki merdivenlerdeyken Radim Vustam isimli adam duydu. Sesleri duyar duymaz apartman yetkililerini haber veren Vustam, yetkililerden böyle bir şeyin mümkün olmayayacağı, ayrıca tamiratın da kendileri tarafından yapılmadığını söyledi.

36 / 40 Apartman yetkililerinin konuyla ilgilenmeyeceği ortaya çıkınca Radim Vustam köpeği kendisi kurtarmaya karar verdi. Elindeki gereçlerle kaldırımı oluşturan tuğlaların birkaç tanesini söken adam, köpeğin yolunu kapatan büyük bir kaya parçasıyla karşılaştı.

37 / 40 Vustam, yolu yapan inşaat işçilerinin köpeği bilinçli olarak orada bıraktıktan sonra kaldırımı tekrar inşa ettiklerini düşündüğünü söyledi. İki gün boyunca kaldırımın altında aç ve susuz şekilde ölüme terkedilmiş köpeğin hamile olduğu da öğrenildi.

38 / 40 Köpeğin neden ve nasıl oraya hapsedildiği hala bilinmesede, Radim Vustam şu an bir halk kahramanı olarak görülüyor. Hamile köpek de Voronezh, Rusya’daki bir bakım evine götürülmüş ve sağlığı iyi durumda.

39 / 40 Köpeğin kurtarılma anı ise kameralara an ve an kaydedilmiş.