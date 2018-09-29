"İnsanlık, Mevlana'nın öğütlerine ihtiyaç duyuyor"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, "Çocukların, kadınların ve savunmasız insanların acımasızca katledildiği günümüz dünyası belki de tarihin en büyük insan hakları ihlallerinin yaşandığı bir dönemden geçiyorken insanlık bugün Mevlana’nın öğretilerine hiç olmadığı kadar ihtiyaç duymaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

Usta, Hazreti Mevlana'nın 811'inci doğum yılı dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, "Hz. Mevlana, Konya'dan tüm dünyaya uzanarak 7 asrı aşkın süredir sevgiyi, gerçek aşkı, hak ve hakikati anlatmış; aşk ile yoğurduğu öğretileriyle nice yazılı eserler bırakıp fikirleriyle tüm insanlığa ışık olmuştur.

Kim olursa olsun yeryüzü sofrasında herkese yer olduğunu anlatan Mevlana Celaleddin-i Rumi, tarihin en büyük insan hakları savunucularından biridir." ifadelerine yer verdi.

- "Mevlana'nın bilgeliği günümüze ayna tutuyor"

İnsanlığın ruhuna hoşgörüyü tevdi eden Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin, öfkeyi, şehveti, hırsı bir kenara bırakıp sevgi ve hoşgörüyü hayatın merkezine koymanın mesajını tüm dünyaya verdiğini kaydeden Usta şöyle devam etti: