HABER

"İnsanlık, Mevlana'nın öğütlerine ihtiyaç duyuyor"

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.09.2018 14:31 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta: - "Çocukların, kadınların ve savunmasız insanların acımasızca katledildiği günümüz dünyası belki de tarihin en büyük insan hakları ihlallerinin yaşandığı bir dönemden geçiyorken insanlık bugün Mevlana’nın öğretilerine hiç olmadığı kadar ihtiyaç duymaktadır" - "Dini, dili, ırkı fark etmeksizin tüm insanlığın Mevlana sağduyusunu pusula olarak kabul etmesi temennisiyle, barışın ve kardeşliğin hüküm sürdüğü bir dünya için yarınlara umutla bakıyoruz"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, "Çocukların, kadınların ve savunmasız insanların acımasızca katledildiği günümüz dünyası belki de tarihin en büyük insan hakları ihlallerinin yaşandığı bir dönemden geçiyorken insanlık bugün Mevlana’nın öğretilerine hiç olmadığı kadar ihtiyaç duymaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

Usta, Hazreti Mevlana'nın 811'inci doğum yılı dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, "Hz. Mevlana, Konya'dan tüm dünyaya uzanarak 7 asrı aşkın süredir sevgiyi, gerçek aşkı, hak ve hakikati anlatmış; aşk ile yoğurduğu öğretileriyle nice yazılı eserler bırakıp fikirleriyle tüm insanlığa ışık olmuştur.
Kim olursa olsun yeryüzü sofrasında herkese yer olduğunu anlatan Mevlana Celaleddin-i Rumi, tarihin en büyük insan hakları savunucularından biridir." ifadelerine yer verdi.

- "Mevlana'nın bilgeliği günümüze ayna tutuyor"

İnsanlığın ruhuna hoşgörüyü tevdi eden Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin, öfkeyi, şehveti, hırsı bir kenara bırakıp sevgi ve hoşgörüyü hayatın merkezine koymanın mesajını tüm dünyaya verdiğini kaydeden Usta şöyle devam etti:

"Sevginin en büyük şifa kaynağı olduğunu ifade eden evrensel üslubuyla Mevlana Hazretlerinin öğretisi ve eserleri pek çok lisanda binlerce araştırmaya konu olmuştur. Farklılıkları ortak paydada buluşturan bir geleneği inşa ederek aynı dili konuşanların değil, aynı duyguları paylaşanların anlaşabileceğine dikkati çeken Mevlana Celaleddin-i Rumi, zamanın içinden akıp geçen bir ırmak gibi çağları aşan bilgeliği ile günümüze de ayna tutmaya devam etmektedir.
Çocukların, kadınların ve savunmasız insanların acımasızca katledildiği günümüz dünyası belki de tarihin en büyük insan hakları ihlallerinin yaşandığı bir dönemden geçiyorken insanlık bugün Mevlana’nın öğretilerine hiç olmadığı kadar ihtiyaç duymaktadır.
Dini, dili, ırkı fark etmeksizin tüm insanlığın Mevlana sağduyusunu pusula olarak kabul etmesi temennisiyle, barışın ve kardeşliğin hüküm sürdüğü bir dünya için yarınlara umutla bakıyoruz."

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Usta, ömrünü, "Hamdım, piştim, yandım" şeklinde özetleyen Mevlana Celaleddin-i Rumi’yi doğumunun 811. yılında rahmetle andı.

PARTNERSon dakika haberler Mynet uygulaması ile cebinizde!Son dakika haberler Mynet uygulaması ile cebinizde!
/ek fotoğraf/ Katili sosyal medyada paylaştığı fotoğraf ele verdi/ek fotoğraf/ Katili sosyal medyada paylaştığı fotoğraf ele verdi
AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Berger'den Büyükada'daki Yetimhanede incelemeAB Türkiye Delegasyonu Başkanı Berger'den Büyükada'daki Yetimhanede inceleme
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
AK Parti İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Leyla Hazreti Mevlana'nın 811'inci doğum yılı

En Çok Okunan Haberler

Meteoroloji tahmin değiştirdi! Son Tropik fırtına yön değiştirdi

Meteoroloji tahmin değiştirdi! Son Tropik fırtına yön değiştirdi

Meteoroloji duyurdu: Tropik fırtına İstanbul'u da vuracak

Meteoroloji duyurdu: Tropik fırtına İstanbul'u da vuracak

Cep telefonu kullananlara müjde! Arama ve kısa mesaj ücretleri düşürüldü

Cep telefonu kullananlara müjde! Arama ve kısa mesaj ücretleri düşürüldü

Merkez Bankası duyurdu! Kritik tarih 1 Ekim

Merkez Bankası duyurdu! Kritik tarih 1 Ekim

Ankara'daki ortaokulda tartışma yaratan görüntü

Ankara'daki ortaokulda tartışma yaratan görüntü

Endonezya'da önce deprem sonra tsunami! Ölü sayısı artıyor

Endonezya'da önce deprem sonra tsunami! Ölü sayısı artıyor

İlginizi Çekebilir

Meteoroloji duyurdu: Tropik fırtına İstanbul'u da vuracak

Meteoroloji duyurdu: Tropik fırtına İstanbul'u da vuracak

Can Dündar'dan Erdoğan'ın 'ajan' sözlerine yanıt!

Can Dündar'dan Erdoğan'ın 'ajan' sözlerine yanıt!

Emniyet Genel Müdürlüğü açıkladı! 10 bin polis alınacak (2018 polislik başvurusu)

Emniyet Genel Müdürlüğü açıkladı! 10 bin polis alınacak (2018 polislik başvurusu)

Kasırga geliyor! İzmir ve Ege'nin diğer kıyılarında 'Kırbaç Kasırgası' alarmı! Meteoroloji'den peş peşe uyarı geliyor

Kasırga geliyor! İzmir ve Ege'nin diğer kıyılarında 'Kırbaç Kasırgası' alarmı! Meteoroloji'den peş peşe uyarı geliyor

Meral Akşener'den olay iddia: Af teklifi Erdoğan'ın isteğiyle yapılmış olabilir

Meral Akşener'den olay iddia: Af teklifi Erdoğan'ın isteğiyle yapılmış olabilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Türkiye'deki bu köy mağarada yaşıyor

Türkiye'deki bu köy mağarada yaşıyor

MHP'nin af teklifinde kimler serbest kalacak? Çok konuşulacak iddia

MHP'nin af teklifinde kimler serbest kalacak? Çok konuşulacak iddia

Manisa'da mahalleye uçak indi!

Manisa'da mahalleye uçak indi!

Kırklareli'nde bir köpek okla vurularak öldürüldü

Kırklareli'nde bir köpek okla vurularak öldürüldü

Türkiye'de Zorba alarmı

Türkiye'de Zorba alarmı

Meteoroloji tahmin değiştirdi! Son Tropik fırtına yön değiştirdi

Meteoroloji tahmin değiştirdi! Son Tropik fırtına yön değiştirdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.