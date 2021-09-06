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  4. "İnsanlık ölmemiş" dedirten olay! Para dolu çantayı sahibine teslim etti

"İnsanlık ölmemiş" dedirten olay! Para dolu çantayı sahibine teslim etti

06.09.2021 11:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'nın İnegöl ilçesinde faaliyet gösteren çorbacının sahibi, işletmesinde unutulan içerisinde 81 bin lira bulunan çantayı sahibine teslim etti.

Olay Yenice mahallesi Ankara caddesi üzerinde faaliyet gösteren çorbacı işyerinde meydana geldi.

İş yeri sahibi Fatih Cerrah, masaları düzenlediği sırada masa üzerinde bir çanta buldu. Çantayı açan Cerrah, içerisinde çok miktarda banknot olduğunu görünce hiç düşünmeden polisi aradı. Olay yerine gelen polis ekipleri, çanta içerisinde inceleme yaptılar. Çanta içerisinde 81 bin lira olduğunu tespit eden polis ekipleri, bir de kartvizit buldular. Yapılan araştırma sonucu polis ekipleri, paranın sahibine ulaşarak iş yerine çağırdılar.

"SENİN GİBİ ESNAFLARIN SAYISI İNŞALLAH ARTAR"

İş yerine apar topar gelen çantanın sahibi İbrahim Altın, "Kalbim nasıl atıyor bilemezsiniz. Çok şükür. İş yeri sahibinden Allah razı olsun. Senin gibi esnafların sayısı inşallah artar. Çok teşekkürler" dedi.

"HEMEN POLİSİ ARADIK"

Olayı anlatan İş yeri sahibi Fatih Cerrah, "2 müşteri yemek yemeğe geldi. Çanta unutmuşlar. Arkalarından yetişmeye çalıştık, bağırdık fakat sesimizi duyuramadık. Çanta içinde yüklü miktarda para olduğunu gördük. Hemen polisi aradık. Vatandaşlık görevimizi yaptık." dedi.

Polis ekiplerinden parayı teslim alan gencin, Sakarya ili Sapanca ilçesinden gelerek 81 bin liralık ceviz alacağı öğrenildi.

(İHA)

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Bursa
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