Instagram'a hikaye atanlar bunu beğenmeyecek: 3 hikaye paylaştıktan sonra...

Instagram Hikayeler, son zamanlarda oldukça popüler oldu. Instagram kullanıcılarının çoğu, 24 saat boyunca görünmesini istedikleri fotoğrafları ve videoları Instagram Hikayeler üzerinden paylaşmayı adeta alışkanlık haline getirdi. Bu popülerliğin farkında olan Instagram yönetimi, hikayeler bölümünü geliştirmek adına bazı çalışmalar yapmaya başladı. Ancak bu kez, sosyal ağın kullanıcıları için kötü anlama gelebilecek nitelikte bir haber ortaya çıktı.

INSTAGRAM'DA "ÜÇ HİKAYE DÖNEMİ" Mİ BAŞLIYOR?

Brezilyalı bir Instagram kullanıcısı, Instagram uygulamasının artık bir kullanıcının paylaştığı hikayelerden yalnızca üçünü görüntüleyebildiğini fark etti. Üç hikayeden fazlasını görmek için ise "Tümünü göster" gibi bir seçeneğe tıklamak gerektiğini dile getirdi. Bu gönderi ile birlikte Instagram'ın yeni bir hikaye düzeninin test ettiği anlaşıldı.

INSTAGRAM KULLANICILARI MUTLU OLMAYACAK

Bu değişikliğin, üçüncü hikayeden sonraki hikayelerin daha düşük görüntüleme sayısına sahip olmasına neden olabileceği ifade edildi. Yani bu değişiklikler uygulamaya konulursa kullanıcılar pek de mutlu olmayacaklar.

BİR İHTİMAL DAHA VAR...

Neyse ki şu anda yeni hikaye düzeninin yalnızca küçük bir kullanıcı grubu tarafından kullanıldığı belirtildi. Bunun da Instagram'ın söz konusu değişiklikleri tüm kullanıcılara sunmadan önce test ediyor olduğu anlamına geldiği söylendi. Ancak unutmamak gerek; Instagram'ın yeni hikaye düzenini herkese sunmama ihtimali de var.

