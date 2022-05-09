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Olacak mı olmayacak mı derken... Resmen açıklandı! Instagram'da NFT dönemi başlıyor

09.05.2022 17:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

NFT furyası Instagram'a da sıçradı. Popüler fotoğraf ve video paylaşım uygulaması Instagram, NFT dönemini başlatıyor. Detayları ise Instagram'ın başkanı Adam Mosseri açıkladı. Hikayeler ve Reels altyapısıyla dikkat çeken Instagram artık NFT desteği sağlayacak.

Olacak mı olmayacak mı derken... Resmen açıklandı! Instagram'da NFT dönemi başlıyor

Büyük bir furyaya dönüşen NFT'lerin (değiştirilemez token'ların) artık Instagram'a geleceğinin müjdesi verildi. Platform, NFT'lere destek vereceğini başkanı Adam Mosseri üzerinden duyurdu. Instagram'ın ana şirketi Meta, NFT adımı atarak milyonlarca kullanıcının dikkat çekti.

INSTAGRAM'DA NFT DÖNEMİ! ÜCRET DETAYI

Instagram'ın başkanı Adam Mosseri, Instagram için NFT açıklamasını Twitter üzerinden yaptı. Mosseri'nin paylaştıklarına göre Instagram, bu hafta belirli ABD'li içerik oluşturucular ve koleksiyoncular ile dijital koleksiyon ürünlerini test etmeye başlıyor.

Instagram NFT

Bu kişiler, NFT'leri paylaşabilecek. Ürünlerin Instagram'da yayınlanması veya paylaşılmasıyla ilgili ise herhangi bir ücret alınmayacak.

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TÜRKÇE KARŞILIĞI NİTELİKLİ FİKRİ TAPU

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, "NFT" teriminin Türkçe karşılığı için önerileri Türk Dil Kurumu (TDK) ile paylaşarak ortak bir çalışma başlattıklarını belirterek, nihai kararı "Nitelikli Fikri Tapu"dan yana kullandıklarını bildirmişti.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Instagram
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