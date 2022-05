Olacak mı olmayacak mı derken... Resmen açıklandı! Instagram'da NFT dönemi başlıyor

Büyük bir furyaya dönüşen NFT'lerin (değiştirilemez token'ların) artık Instagram'a geleceğinin müjdesi verildi. Platform, NFT'lere destek vereceğini başkanı Adam Mosseri üzerinden duyurdu. Instagram'ın ana şirketi Meta, NFT adımı atarak milyonlarca kullanıcının dikkat çekti.

Instagram'ın başkanı Adam Mosseri, Instagram için NFT açıklamasını Twitter üzerinden yaptı. Mosseri'nin paylaştıklarına göre Instagram, bu hafta belirli ABD'li içerik oluşturucular ve koleksiyoncular ile dijital koleksiyon ürünlerini test etmeye başlıyor.

Bu kişiler, NFT'leri paylaşabilecek. Ürünlerin Instagram'da yayınlanması veya paylaşılmasıyla ilgili ise herhangi bir ücret alınmayacak.

NFTs on Instagram ????



This week we’re beginning to test digital collectibles with a handful of US creators and collectors who will be able to share NFTs on Instagram. There will be no fees associated with posting or sharing a digital collectible on IG.



See you next week! ✌???? pic.twitter.com/VuJbMVSBDr