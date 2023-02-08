Instagram çöktü mü? 8 Şubat Instagram çöktü mü, ne zaman düzelecek?

Bir süredir Instagram'a erişimde sorun yaşanıyor. Sosyal medya kullanıcıları, Instagram'da erişim sorunu olup olmadığını araştırıyor. 8 Şubat saat 16.20 itibarıyla Twitter'a girilemiyor. Kullanıcılar, sayfanın açılmadığını belirtiyor. Peki Instagram da çöktü mü? 8 Şubat Instagram'da sorun mu var, ne zaman düzelecek? İşte detaylar...

INSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ?

Instagram'a girişlerde sorun yaşanıyor. Birçok kullanıcı Instagram hesaplarına giriş yapamıyor ya da paylaşımları anasayfaya düşmüyor. Şu an için Instagram çöktü mü tam olarak bilinmiyor. Yapılmış bir açıklama bulunmamakta.

An itibarıyla TikTok ve Twitter'a giriş yapmada zorluk yaşanıyor.

Güncel gelişmeler haberimizde yer alacak.

