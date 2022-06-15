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Instagram'da bunu yaşıyorsanız yalnız değilsiniz! Ne yaparsanız yapın yeniden çıkıyor: Kullanıcılar isyanda

15.06.2022 09:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Instagram'da yaşanan oldukça garip bir sorun kullanıcılara isyan ettirdi. Instagram Hikayeler bölümünü kullanan kullanıcıları etkileyen bu sorun, daha önce açıp izlenmiş hikayeleri sanki hiç izlenmemiş gibi tekrar çıkarıyor. Yani bir hikayeyi daha önce izlemiş olsanız dahi tekrar Instagram'a girdiğinizde o hikaye hiç izlenmemiş gibi yeniden gösteriliyor. Birden fazla Instagram kullanıcısı bu sorundan dolayı tepkilerini dile getirip şikayetçi olurken, sorunun sırrı hala çözülebilmiş değil.

Instagram'da bunu yaşıyorsanız yalnız değilsiniz! Ne yaparsanız yapın yeniden çıkıyor: Kullanıcılar isyanda

Instagram kullanıcıları Hikayeler bölümü sayesinde takip ettikleri kişilerin 24 saat içerisinde kaybolacak içeriklerini görüntüleme fırsatı yakalıyor. Oldukça yüksek bir etkileşim sayısı olan Instagram Hikayeler bölümünü geliştirmek için ise Instagram büyük gayretle çalışıyor. Ancak bu Instagram Hikayeler'de yaşanan tuhaf bir sorun var. Sosyal medyada dile getirilen Instagram sorunu kullanıcılara adeta isyan ettirmiş durumda. Çünkü kullanıcılar, daha önce izlemiş olsalar dahi tekrar aynı hikayelere maruz kalıyorlar. Kısacası Instagram Hikayeleri bazı kullanıcılar için yanlış davranıyor gibi görünüyor.

INSTAGRAM HİKAYELER’DE TUHAF SORUN! KULLANICILAR İSYAN ETTİ

Birden fazla Instagram kullanıcısının belirttiği üzere, Instagram, kullanıcıları daha önce açtıkları hikayeleri sürekli yeniden izlemeye zorluyor. Normalde, daha önce açtığınız Hikayeler, Instagram uygulamasında listenin sonuna gider ve siz yeni hikayeleri izledikçe karşınıza çıkmaz. Daha önce hikayesini açtığınız bir hesap yeni bir hikaye paylaştığında ise yalnızca yeni paylaştığını görürsünüz. Ancak sorun nedeniyle Instagram uygulaması, kullanıcılar tarafından görüntülenen hikayeleri hatırlamıyor ve eski hikayeleri tekrar kullanıcıların karşısına çıkartıyor.

Instagram

Reddit'teki paylaşımlara göre, bazı kullanıcılar pazartesi gününden beri bu hatayı yaşıyor. Hatanın kaç kullanıcıyı etkilediği veya tüm Instagram kullanıcılarının, Hikayeler özelliğiyle ilgili sorun yaşayıp yaşamadığı net olarak bilinmiyor.

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INSTAGRAM'DAKİ HİKAYELER SORUNU İÇİN AÇIKLAMA GELDİ

Instagram, yapılan açıklamaya göre tekrar eden hikayeler hatasını düzeltmeye çalışıyor. Meta sözcüsü Christine Pai, The Verge'e gönderdiği bir e-postada şirketin bazı kişilerin Instagram Hikayelerine erişmekte sorun yaşadığının farkında olduğunu söyledi. Pai, Instagram'ın her şeyi olabildiğince hızlı bir şekilde normale döndürmek için çalıştığını söyleyerek sorundan dolayı özür diledi.

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