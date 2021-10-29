Instagram’da nasıl link verilir? Instagram link özelliğini herkese açtı!

Instagram tarafından yeni bir gelişme daha duyuruldu. Instagram link paylaşma özelliği hikaye kısmı için herkese açık hale getirildi. Güncelleme sonrası nasıl link paylaşıldığı merak ediliyor. Peki Instagram’da nasıl link verilir?

INSTAGRAM'DA NASIL LİNK VERİLİR?

Dünyaca ünlü sosyal medya platformu Instagram, geçtiğimiz Haziran ayında link paylaşımı özelliğini herkese açmak için çalışmalar başlatmıştı. Çalışmalar kapsamında ise bir süre önce tarihe karışan "yukarı kaydır" butonunun yerine geçen link etiketi dediğimiz özelliğini yayına almıştı.

Instagram, bu özelliği tüm kullanıcılarına açmayı planlıyordu ancak link etiketlerinin kullanımı, doğrulanmış hesaplarla veya çok sayıda takipçisi olan hesaplarla sınırlıydı.

TÜM KULLANICILAR LİNK PAYLAŞABİLİYOR!

Facebook bünyesinde bulunan sosyal ağ, geçtiğimiz gün tüm kullanıcıların artık Instagram Hikayeler'deki Link Etiketi özelliğine erişebileceğini açıkladı. Şirketin kendi blog yazısında link paylaşımının eşitlik, sosyal adalet ve zihinsel esenlik etrafında örgütlenme ve eğitimden müşterilere yeni ürün tanıtımlarını sergilemeye kadar birçok yönden faydalı olduğu ifadesine yer verildi. Söz konusu platform, bağlantı paylaşımının her boyutta ve türde hesap için yararlı olduğunu söyledi ve bütün kullanıcıların hikayelerinde istediklerini paylaşmasını sağlamak için bağlantı paylaşma erişimi genişletme kararı aldı.

Instagram'da hikayelerde bağlantı paylaşmanın detayları merak ediliyor. Paylaşacağınız hikayeyi hazırladıktan sonra üst gezinme çubuğundaki çıkartma aracını seçmeli ve ardından paylaşacağınız bağlantıyı eklemek için "Link" kısmına dokunmalısınız. O bölüme link'in adresini yapıştırmak yeterli oluyor. Akabinde bu link hikayenizde sizin istediğiniz bir yerde konumlanıyor ve herkes o linke yönlendirilebiliyor. Aynı zamanda çıkartmanın üzerine dokunarak rengini de değiştirebiliyorsunuz.

Eğer özelliği kullanamıyorsanız uygulamanın güncel halini yüklemeniz tavsiye edilir.

