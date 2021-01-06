Instagram müşteri hizmetleri ile nasıl iletişime geçilir? Telefon numarası var mı?

Instagram, ülkemizde pek çok farklı yaş grubu tarafından kullanılıyor. Her yaş grubuna hitap etmesinin bir sebebi de ara yüzünün çok basit ve kolay anlaşılır olması. Üstelik sunduğu bu hizmet, ücretsiz. Bu platformda; fotoğraflarınızı ve anılarınızı sevdiklerinizle paylaşabilir, tanıdıklarınızla sürekli olarak etkileşim halinde olabilir, yeni insanlarla tanışabilir ve anlık hikayeler atabilirsiniz. Kullanıcı sayısı ve talep arttıkça, pek çok özelliği de güncelleniyor ve aktif özellikler arasına yenileri ekleniyor. Buna bağlı olarak da zaman zaman şikayet ve öneriler de artıyor. Bu sebeple kullanıcılar sık sık "Instagram müşteri hizmetleri numarası nedir? Instagram müşteri hizmetlerine nasıl ulaşabilirim?" gibi sorular soruyor. İşte biz de sizler için bu sorulara ve daha fazlasına cevap vermeye çalıştık.
Instagram, kullanıcılar için pek çok farklı seçenek sunar. Kalıcı olarak fotoğraf ve videolarınızı paylaşabildiğiniz gibi, 24 saat sonra silinmesini istediğiniz hikayeler de atabilirsiniz. Telefon, tablet ve bilgisayarınızdan giriş yapabilirsiniz. Fakat Instagram, esas olarak mobil uygulaması üzerinden hizmet veren bir platformdur. Bu sebeple bilgisayardan giriş yaptığınızda bazı hizmetlerden faydalanamazsınız.
Kullanıcıların çoğu, Instagram ve hizmetlerinden memnun olsa da, zaman zaman bazı şikayetler de ortaya çıkabilir. Bunlar sistem kaynaklı sıkıntılar olabildiği gibi, kişisel problemler de olabilir. Örneğin bazen Instagram alt yapı sorunları yaşar. Kullanıcılar hesaplarına giriş yapamazlar ya da giriş yapsalar bile etkileşimde bulunamazlar. Bazen de kişi şifresini unutabilir, hesabı çalınabilir. Bu ve bunun gibi durumlarda müşteri hizmetlerine bağlanmak, problemleri daha hızlı çözer. Ancak diğer uygulamaların ve sitelerin aksine, Instagram için böyle bir durum mümkün değildir. Çünkü Instagram müşteri hizmetleri telefon numarası diye bir numara mevcut değildir. Bazı sayfalarda, Instagram müşteri hizmetleri telefon adı altında 118 ile başlayan numaralar verilebilir fakat bu numaralar sizin de bildiğiniz bilgiler dışında başka bir şeyden bahsetmez, sorununuza çözüm olmaz. Çoğu tuzak numaralardır. Bu sebeple bu numaraları aramamanızı tavsiye ederiz. Sonuç itibariyle, Instagram müşteri hizmetleri çağrı merkezi numarası yoktur.
Instagram, kullanıcıları için 444 ile başlayan bir çağrı merkezi numarası bulundurmaz. Bunun yerine hesabınız üzerinden sorun bildirebilir veya Instagram müşteri hizmetleri mail adresini kullanarak yaşadığınız problemi yetkililere iletebilirsiniz.
Instagram’ın henüz Türkiye içinde bir şubesi yoktur. Destek yurt dışından sağlandığı için mail yolunu kullanabilirsiniz. Instagram müşteri hizmetleri mail adresi;
press@instagram.com.tr
Fakat bu hesap daha çok medya kuruluşları için Instagram'da yer alan mail adresidir. Bu sebeple, dönüşler çok geç olur ya da dönüş yapılmaz. Aynı zamanda e-mail kanalı ile iletişim sağlandığı için Instagram müşteri hizmetleri ücretsiz şekilde hizmet verir. En sağlıklı yol ise kendi hesabınız üzerinden sorun bildirimi yapmaktır.
Instagram müşteri hizmetleri numarası bulunmadığı ve maillere dönüş sağlanması bazen uzun süreler aldığı için Instagram alt yapısında pek çok farklı problemin çözümünü de birlikte sunmuştur. Bu sayede kendi hesabınız üzerinden de sorunlarınızı kolaylıkla halledebilirsiniz. Eğer Instagram’ın tanımladığı problemler içerisinde sorunuza yanıt veren bir metinle karşılaşmazsanız, o zaman bu yöntemi deneyebilirsiniz. Biz de sizler için kendi hesabınız üzerinden sorun bildirme işlemini adım adım anlatmaya çalıştık.
Öncelikle kişisel hesabınıza giriş yapmalısınız.
Daha sonra sağ alt kısımda bulunan kişi ikonuna tıklayıp profilinize girmelisiniz.
Gelen ekranda sağ üst köşede bulunan menü seçeneğine girin. Menü genel olarak üst üste üç çizgi ya da nokta halinde gösterilir.
Menüye girdiğinizde, en alt kısmında ayarlar seçeneği yer alır. Ayarlara tıklayın.
Ayarlar menüsünde, alt kısımlarda Yardım seçeneği bulunur. Ona tıklayın.
Burada size sunulan birçok seçenek bulunur. Sorun bildirmek için sorun bildire, herhangi bir probleminiz hakkında yardım almak için yardım merkezi ve destek taleplerine tıklayabilirsiniz.
Konuya uygun olarak sorun bildire tıkladığınızda, karşınıza yine birden fazla seçenek çıkar. Sorun bildir kısmından, probleminizi yazıp veya seçenekler arasında varsa seçip gönder tuşuna basarak yetkililere ulaşmış olursunuz.
Instagram uygulamasının herhangi bir müşteri hizmetleri numarası olmadığı gibi şikayet hattı da mevcut değildir. Mail yolu ile ve kendi hesabınızdan şikayetlerinizi bildirebilirsiniz. Bir diğer yol ise biraz dolambaçlı fakat sizi sonuca ulaştırır.
Instagram, kişisel hesabınızı kapatmaya karar verdiğinizde size neden kapatmak istediğinizle ilgili birtakım sorular sorar. Bu sorulara cevap verip, sorununuzu bildirdiğinizde hesabınız geçici olarak kapanır. Çünkü hesabınızın kalıcı olarak kapanması için de belli bir süre geçmesi gerekir. Yani siz, hesabınızı kapatırken aynı zamanda sorununuzu, sistemin size sorduğu sorulara cevap vererek yetkililere iletmiş olursunuz. Tekrar eski şifreniz ile giriş yaptığınızda ise hesabınız aktif olur, yani açılır.
Instagram, kullanıcılarına 2 farklı hesap kapatma seçeneği sunar. Kalıcı olarak hesabınızı sildiğinizde, fotoğraflarınız, beğenileriniz ve takipçileriniz de temelli olarak gider. Bu sebeple bu işlemi yapacak olanlara, ihtiyacı olan fotoğrafları kaydetmelerini öneririz. Eğer geçici olarak hesap kapatırsanız; fotoğraflarınız, takipçileriniz ve beğenileriniz yalnızca geçici olarak kaldırılır ve siz hesaba giriş yaptığınızda tekrar aktif olur.
Hesabınızı geçici olarak silmek için;
Mobil tarayıcıdan veya bilgisayardan hesabınıza giriş yapın. Uygulama üzerinden hesabınızı kapatamazsınız.
Sağ üst kısımdaki kişi ikonunu tıklayın, profilinize girin.
Profili düzenle seçeneğine tıklayın.
Sayfayı aşağı kaydırdığınızda Hesabımı Geçici Olarak Kapat seçeneğini göreceksiniz. Ona tıklayın.
Son olarak hesabı kapatma nedeninizi de seçip, Instagram hesabınızı geçici olarak kapatabilirsiniz.
Hesabınızı kalıcı olarak silme adımları da yukarıdakilerle benzerlik gösterir.
Direkt olarak hesap silme sayfasına ulaşmak için TIKLAYINIZ!
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