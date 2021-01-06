Instagram müşteri hizmetleri ile nasıl iletişime geçilir? Telefon numarası var mı?

Instagram, ülkemizde pek çok farklı yaş grubu tarafından kullanılıyor. Her yaş grubuna hitap etmesinin bir sebebi de ara yüzünün çok basit ve kolay anlaşılır olması. Üstelik sunduğu bu hizmet, ücretsiz. Bu platformda; fotoğraflarınızı ve anılarınızı sevdiklerinizle paylaşabilir, tanıdıklarınızla sürekli olarak etkileşim halinde olabilir, yeni insanlarla tanışabilir ve anlık hikayeler atabilirsiniz. Kullanıcı sayısı ve talep arttıkça, pek çok özelliği de güncelleniyor ve aktif özellikler arasına yenileri ekleniyor. Buna bağlı olarak da zaman zaman şikayet ve öneriler de artıyor. Bu sebeple kullanıcılar sık sık "Instagram müşteri hizmetleri numarası nedir? Instagram müşteri hizmetlerine nasıl ulaşabilirim?" gibi sorular soruyor. İşte biz de sizler için bu sorulara ve daha fazlasına cevap vermeye çalıştık. Instagram Müşteri Hizmetleri Telefon Numarası Mevcut mu? Instagram, kullanıcılar için pek çok farklı seçenek sunar. Kalıcı olarak fotoğraf ve videolarınızı paylaşabildiğiniz gibi, 24 saat sonra silinmesini istediğiniz hikayeler de atabilirsiniz. Telefon, tablet ve bilgisayarınızdan giriş yapabilirsiniz. Fakat Instagram, esas olarak mobil uygulaması üzerinden hizmet veren bir platformdur. Bu sebeple bilgisayardan giriş yaptığınızda bazı hizmetlerden faydalanamazsınız.

Kullanıcıların çoğu, Instagram ve hizmetlerinden memnun olsa da, zaman zaman bazı şikayetler de ortaya çıkabilir. Bunlar sistem kaynaklı sıkıntılar olabildiği gibi, kişisel problemler de olabilir. Örneğin bazen Instagram alt yapı sorunları yaşar. Kullanıcılar hesaplarına giriş yapamazlar ya da giriş yapsalar bile etkileşimde bulunamazlar. Bazen de kişi şifresini unutabilir, hesabı çalınabilir. Bu ve bunun gibi durumlarda müşteri hizmetlerine bağlanmak, problemleri daha hızlı çözer. Ancak diğer uygulamaların ve sitelerin aksine, Instagram için böyle bir durum mümkün değildir. Çünkü Instagram müşteri hizmetleri telefon numarası diye bir numara mevcut değildir. Bazı sayfalarda, Instagram müşteri hizmetleri telefon adı altında 118 ile başlayan numaralar verilebilir fakat bu numaralar sizin de bildiğiniz bilgiler dışında başka bir şeyden bahsetmez, sorununuza çözüm olmaz. Çoğu tuzak numaralardır. Bu sebeple bu numaraları aramamanızı tavsiye ederiz. Sonuç itibariyle, Instagram müşteri hizmetleri çağrı merkezi numarası yoktur.

Instagram Müşteri Hizmetleri Mail Adresi Nedir? Instagram, kullanıcıları için 444 ile başlayan bir çağrı merkezi numarası bulundurmaz. Bunun yerine hesabınız üzerinden sorun bildirebilir veya Instagram müşteri hizmetleri mail adresini kullanarak yaşadığınız problemi yetkililere iletebilirsiniz. Instagram’ın henüz Türkiye içinde bir şubesi yoktur. Destek yurt dışından sağlandığı için mail yolunu kullanabilirsiniz. Instagram müşteri hizmetleri mail adresi; press@instagram.com.tr Fakat bu hesap daha çok medya kuruluşları için Instagram'da yer alan mail adresidir. Bu sebeple, dönüşler çok geç olur ya da dönüş yapılmaz. Aynı zamanda e-mail kanalı ile iletişim sağlandığı için Instagram müşteri hizmetleri ücretsiz şekilde hizmet verir. En sağlıklı yol ise kendi hesabınız üzerinden sorun bildirimi yapmaktır. Instagram Hesabından Sorun Bildirme İşlemi Nasıl Yapılır? Instagram müşteri hizmetleri numarası bulunmadığı ve maillere dönüş sağlanması bazen uzun süreler aldığı için Instagram alt yapısında pek çok farklı problemin çözümünü de birlikte sunmuştur. Bu sayede kendi hesabınız üzerinden de sorunlarınızı kolaylıkla halledebilirsiniz. Eğer Instagram’ın tanımladığı problemler içerisinde sorunuza yanıt veren bir metinle karşılaşmazsanız, o zaman bu yöntemi deneyebilirsiniz. Biz de sizler için kendi hesabınız üzerinden sorun bildirme işlemini adım adım anlatmaya çalıştık.

Öncelikle kişisel hesabınıza giriş yapmalısınız. Daha sonra sağ alt kısımda bulunan kişi ikonuna tıklayıp profilinize girmelisiniz. Gelen ekranda sağ üst köşede bulunan menü seçeneğine girin. Menü genel olarak üst üste üç çizgi ya da nokta halinde gösterilir. Menüye girdiğinizde, en alt kısmında ayarlar seçeneği yer alır. Ayarlara tıklayın. Ayarlar menüsünde, alt kısımlarda Yardım seçeneği bulunur. Ona tıklayın. Burada size sunulan birçok seçenek bulunur. Sorun bildirmek için sorun bildire, herhangi bir probleminiz hakkında yardım almak için yardım merkezi ve destek taleplerine tıklayabilirsiniz. Konuya uygun olarak sorun bildire tıkladığınızda, karşınıza yine birden fazla seçenek çıkar. Sorun bildir kısmından, probleminizi yazıp veya seçenekler arasında varsa seçip gönder tuşuna basarak yetkililere ulaşmış olursunuz. Instagram Şikayet Hattına Nasıl Ulaşabilirim? Instagram uygulamasının herhangi bir müşteri hizmetleri numarası olmadığı gibi şikayet hattı da mevcut değildir. Mail yolu ile ve kendi hesabınızdan şikayetlerinizi bildirebilirsiniz. Bir diğer yol ise biraz dolambaçlı fakat sizi sonuca ulaştırır.