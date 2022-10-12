Instagram'da silinen yorumu geri alma nasıl yapılır? Instagram’da silinen yorumu nasıl geri getirebilirim?

Instagram’da yanlışlıkla yazılan yorumları sildikten sonra geri alabilme şansınız bulunmaktadır. Kendiniz dışında bir başkasının gönderinize yaptığı yorumları da silebilme imkânınız vardır. Kullanıcılar bazı durumlarda yapılan yorumları yanlış anlayıp silebilir ve hemen ardından bu yorumları tekrar geri almak isteyebilir. Uygulamada silinen yorumları almak için yapabileceğiniz basit bir işlem bulunmaktadır.

Instagram’da Silinen Yorumu Geri Getirmek Mümkün mü?

Instagram, kullanıcılarına güzel vakit geçirmeleri adına birçok özellik sunmaktadır. Yorumlaşma veya mesajlaşma da bu özelliklerden biridir. Kullanıcılar birbirlerinin paylaştığı gönderilerin altına diledikleri yorumları yazma hakkına sahiptir. Yanlış bir yorum yapıldığında ise bu yorumların gönderi altından kaldırabilmesi mümkündür.

Kullanıcılar bazen yanlışlıkla yapılan yorumları silebilmektedir. Instagram silinen yorumu geri alma işlemi ile bu yorumları geri getirmek mümkündür. Uygulamada yaptığınız yorumu veya başka bir kullanıcının yaptığı yorumu sildikten sonra geri alabilmeniz için üç saniyeniz vardır. Silinen yorumu geri getirmek için uygulama, kullanıcılarına bu süreyi tanımaktadır.

Uygulamada silinen yorumu geri almak için sizlere verilmiş olan süreyi aşmamanız gerekir. Aksi takdirde yorumu geri alamazsınız. Herhangi bir yorumu sildiğiniz zaman ekranın hemen üst kısmına “bir yorum silindi, geri almak için dokunun” şeklinde bir bildirim gelir. Bu bildirimi gördüğünüz anda yorumu hemen geri almanız gerekmektedir. Bildirim kaybolduktan sonra maalesef ki geri alma işlemini gerçekleştiremezsiniz.

Uygulamada silinen yorumları saklama gibi bir özellik bulunmamaktadır. Bu yüzden herhangi bir yorumu geri almak istediğinizde bu işlemi üç saniye içinde yapmalısınız. Geri almadığınız zaman yorumlar sonsuza kadar kaybolmaktadır.

Instagram’da Kalıcı Olarak Silinen Yorumlar Geri Getirilir mi?

Instagram kullanıcıları kendilerine ait yorumları ve başkalarının kendilerine yaptığı yorumları kolay bir şekilde silebilir. Bunun için uygulama belirli bir süre tanınmaktadır. Ancak kalıcı olarak silinen hiçbir yorumu geri getiremezsiniz. Kendinize ait yorumları geri alamadığınız zaman tekrar aynı yorumu yazabilirsiniz. Aynı şekilde bir başka kullanıcının yorumunu yanlışlıkla sildiğiniz zaman o kullanıcıya ulaşım durumu bildirebilirsiniz. Ayrıca uygulamanın destek ekibine yazıp, yardım talebinde bulunabilirsiniz. Yorumların kaybolmasını önlemek için ise bazı üçüncü parti araçları kullanabilirsiniz.



