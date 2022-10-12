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Instagram yorum sınırlandırma işlemi adımları: Instagram’da yorum kısıtlama nasıl yapılır?

12.10.2022 09:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İnternet kullanıcılarının en fazla zaman geçirdikleri sosyal medya platformlarından biri olan Instagram, sunduğu birçok özelliği ile öne çıkmaktadır. Bu özellikler arasında kullanıcıların birbirleri ile iletişim kurmasını sağlayan yorum özelliği de bulunmaktadır. Ancak bazen bu yorum yapma özelliği art niyetli olarak da kullanılabilmektedir. Paylaşımlara yapılan bazı yorumlar küfür veya hakaret içerikli olabilmektedir. Bu gibi durumlarda Instagram yorum sınırlandırma özelliğine ihtiyaç duyulur.

Instagram yorum sınırlandırma işlemi adımları: Instagram’da yorum kısıtlama nasıl yapılır?

Instagram, kullanıcılarının güvenliğini sağlamak için yorumlara kısıtlama özelliği getirmiştir. Bu özellik sayesinde kullanıcılar, yorumları ile rahatsızlık veren kişilerin hesaplarını kısıtlayabilmektedir. Bu özellik gelmeden önce kullanıcılar, yorum yapmasını istemedikleri hesapları direkt olarak engelliyorlardı. Şimdi ise hesap engelleme yapılmasına gerek kalmadan o kişilerin yorum yapmalarını kısıtlamak mümkün.

Instagram Yorum Kısıtlama

Uygulama, yorumları ile taciz veya rahatsız eden hesaplar için kullanıcılarına yorum kısıtlama özelliği sunmaktadır. Bu özelliğin adı “Restrict” olarak açıklanmıştır. Bu özelliği kullandığınız zaman yorum yapmasını istemediğiniz kullanıcıların yorumları gönderinizin altında durmaya devam etmektedir. Ancak o yorumu sadece siz ve yorumu yapan kişi görmektedir. Instagram yorum sınırlandırma işlemini yaparak, yorum yapmasını istemediğiniz kullanıcıları kolay bir şekilde kısıtlayabilmeniz mümkündür. Bu işlem için aşağıdaki adımları uygulamanız yeterlidir:

  • Öncelikli olarak Instagram uygulamasına giriş yapınız.
  • Ardından yorum yapmasını istemediğiniz kullanıcının profilini ziyaret ediniz. Profil yerine direkt olarak o kullanıcının yorumu üzerinden de işlemi yapabilirsiniz.
  • Profil üzerinden işlemi yapacaksınız, ekranın hemen sağ üst köşesinde bulunan üst üste üç noktaya tıklayınız.
  • Karşınıza küçük bir ekran çıkacaktır. Bu ekranda birçok seçenek bulunur. Bu seçenekler arasından “kısıtla” kısmına tıklayınız.
  • Kısıtla kısmına tıkladığınızda bundan sonra yorum yapmasını istemediğiniz kullanıcının yorumlarını yalnızca siz ve o kişi görebilecektir.
Instagram’da yorum silme: Instagram’da yapılan yorum nasıl silinir?Instagram’da yorum silme: Instagram’da yapılan yorum nasıl silinir?

Instagram Bu Gönderideki Yorumlar Sınırlandırıldı Ne Demek?

Uygulamada zaman zaman bazı kullanıcılar herhangi bir kullanıcıya yorum yapmaya çalışırken bu uyarı ile karşılaşabilmektedir. Yorum yapamamanızın temel sebebi o kullanıcının yorumlarına sınırlandırma getirmiş olmasındadır. Özellikle herkese açık olan hesaplarda bu durum sıklıkla yaşanmaktadır. Uygulamada tüm yorumları bir süreliğine sınırlandırmak için aşağıdaki işlemi yapmanız yeterlidir.

  • İlk olarak Instagram hesabınıza giriş yapınız.
  • Ardından sağ üst köşede bulunan üst üste üç yatay çizgiye tıklayınız.
  • Sonrasında “ayarlar” kısmına oradan da “gizlilik” kısmına giriş yapınız.
  • Gizlilik kısmında “sınırlar” bölümü yer almaktadır. Bu bölümde “seni takip etmeyen hesapla” ve “yakınlardaki takipçiler” olmak üzere iki seçenek bulunur.
  • Bu seçeneklerden birini aktif ederek, en az “bir gün” en fazla “4 hafta” yorumlara sınırlandırma getirebilmeniz mümkündür.
Instagram yorum kopyalama: Instagram yorumları nasıl kopyalanır?Instagram yorum kopyalama: Instagram yorumları nasıl kopyalanır?


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Instagram
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