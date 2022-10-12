Instagram yorum sınırlandırma işlemi adımları: Instagram’da yorum kısıtlama nasıl yapılır?

Instagram, kullanıcılarının güvenliğini sağlamak için yorumlara kısıtlama özelliği getirmiştir. Bu özellik sayesinde kullanıcılar, yorumları ile rahatsızlık veren kişilerin hesaplarını kısıtlayabilmektedir. Bu özellik gelmeden önce kullanıcılar, yorum yapmasını istemedikleri hesapları direkt olarak engelliyorlardı. Şimdi ise hesap engelleme yapılmasına gerek kalmadan o kişilerin yorum yapmalarını kısıtlamak mümkün.
Uygulama, yorumları ile taciz veya rahatsız eden hesaplar için kullanıcılarına yorum kısıtlama özelliği sunmaktadır. Bu özelliğin adı “Restrict” olarak açıklanmıştır. Bu özelliği kullandığınız zaman yorum yapmasını istemediğiniz kullanıcıların yorumları gönderinizin altında durmaya devam etmektedir. Ancak o yorumu sadece siz ve yorumu yapan kişi görmektedir. Instagram yorum sınırlandırma işlemini yaparak, yorum yapmasını istemediğiniz kullanıcıları kolay bir şekilde kısıtlayabilmeniz mümkündür. Bu işlem için aşağıdaki adımları uygulamanız yeterlidir:
Uygulamada zaman zaman bazı kullanıcılar herhangi bir kullanıcıya yorum yapmaya çalışırken bu uyarı ile karşılaşabilmektedir. Yorum yapamamanızın temel sebebi o kullanıcının yorumlarına sınırlandırma getirmiş olmasındadır. Özellikle herkese açık olan hesaplarda bu durum sıklıkla yaşanmaktadır. Uygulamada tüm yorumları bir süreliğine sınırlandırmak için aşağıdaki işlemi yapmanız yeterlidir.
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