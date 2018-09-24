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İnternet randevusu kanlı bitti!

DÜNYA HABERLERİ  | 24.09.2018 12:09 | Son Güncelleme

Evine davet ettiği kadın ve çocuğunu döven sarhoş erkek, polislerin olay yerine gelmesiyle bu kez eline bıçak alıp ölüm tehditleri savurdu. Polisin operasyonuyla yakalanan adam, gözaltına alındı. Yaralı kadın ve çocuk ise hastaneye kaldırıldı.

İnternet randevusu kanlı bitti!

Rusya'nın güneyindeki Volgograd'da bir internet randevusu, kabusa dönüştü. 31 yaşındaki erkek, internet üzerinden tanıştığı kadını evine davet etti.

Cumartesi gecesi gerçekleşen buluşmada, kapıyı kilitleyen sarhoş erkek misafiri olan kadını ve altı yaşındaki çocuğunu dövdü.

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Evden yükselen çığlıkları duyan komşuların polisi aramasıyla, ekipler olay yerine geldi.

Gumrak köyünde yaşayan adam, dövdüğü kadın ve çocuğu rehin aldı.

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Elindeki bıçakla rehineleri öldürmekle tehdit eden erkek, polisle işbirliğine yanaşmadı.

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Bunun üzerine, köye özel polis timleri çağrıldı. Pencereyi kırıp içeri giren SWAT ekibi, kadın ve çocuğu yaralı halde kurtardı.

Evinin bodrumuna kurduğu barikatla polisle mücadeleye devam eden sarhoş erkek, gözaltına alındı.

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Yerel medya, mahkemeye çıkarılan saldırganın tutuklandığını, kadın ve çocuğun ise hastaneye kaldırıldığını bildiriyor. 31 yaşındaki kadının vücudunun bazı bölümlerinde bıçak yaraları bulunuyor.

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Rusya internet randevusu şiddet dayak polis operasyonu

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