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İnternette gördüğü iş ilanına başvurdu, 350 bin liradan oldu! 'Kefen paramı aldılar'

01.03.2024 15:59
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Ankara'da emekli hemşire F.K. (62), internette gördüğü 'deneyimli hemşire aranıyor' ilanına başvurmak isteyince hayatının şokunu yaşadı. İlan üzerinden iletişime geçtiği kişiye, işe giriş işlemleri için kimlik, ehliyet ve kredi kartı bilgilerini gönderen F.K., 350 bin TL dolandırıldı. Suç duyurusunda bulunan F.K., "Benim kefen paramı aldılar, elimde 5 kuruş param kalmadı" dedi. İşte detaylar...

İnternette gördüğü iş ilanına başvurdu, 350 bin liradan oldu! 'Kefen paramı aldılar'

Emekli hemşire F.K., internette gördüğü 'deneyimli hemşire aranıyor' ilanı üzerinden iletişime geçtiği ve kendisini Mirkelam G. olarak tanıtan kişiye, işe giriş işlemleri için kimlik, ehliyet ve kredi kartı bilgilerini gönderdi. Mobil bankacılık üzerinden F.K.'nin hesabındaki 350 bin lira başka bir hesaba aktarıldı. Durumu fark edince dolandırıldığını anlayan F.K., savcılığa suç duyurusunda bulundu.

'KEFEN PARAMI ALDILAR'

F.K., iş için ilandaki numarayı aradığını belirterek, "Kendisini Mirkelam G. olarak tanıttı. Koordinatör olarak görev yapacağımı, araba verileceğini, bir miktar avans verileceğini söyledi. Sonra kredi kartı, nüfus cüzdanı ve ehliyetimin fotoğrafını çekip göndermemi istedi. Ben de onları gönderdim. Daha sonra hesabımdaki paranın aktarıldığını gördüm. Banka ile de görüştüm, ama iş işten geçmişti. Suç duyurusunda bulundum; ama avukatım yok. Çünkü emekliyim, ekonomik kriz var. Ben yetkililerden destek bekliyorum. Benim kefen paramı aldılar, elimde 5 kuruş param kalmadı" dedi.

(DHA)Bu içerik Şahin Alp tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
dolandırıcılık Hemşire Ankara
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