İnternette yaptığımız en aptalca 5 şey

Etraftaki meraklı parmaklar telefonunuzdaki kişisel bilgilere göz atabilir, kimliğiniz, nerede yaşadığınız, telefon rehberindekiler ve notlarınız arasında bulunan her türlü kişisel bilgiye erişebilirler. Ya da daha da kötüsü eğer parmak izi ya da yüz tanıma gibi iki aşamalı güvenlik ayarı yapmadıysanız, bankacılık uygulamalarınıza erişebilir ya da kredi kartı bilgilerinizi ele geçirebilirler.

İnternet giderek hayatımızın her alanında varlığını artırıyor. Gündelik hayatı kolaylaştırmasının yanı sıra içerdiği tehditlerle hayatları zehir de edebiliyor. 5 Şubat Güvenli İnternet Günü vesilesiyle sanal alemde yapılmaması gerekenleri sondan başa sıraladık:

Biyometrik ya da parmak izi teknolojilerinin de korunmasız yanları var. Başka birinin biyometrik özelliklerini tekrar yaratmak ve bir cihazı kandırmak mümkün. Bu teknolojileri tek başına kullanmayın.

Ya da bir cafede yabancı birine, hem de bütün e-postalarınıza erişim mümkün haldeyken dizüstü bilgisayarınızı emanet etmeyin. Aman ha!

4) KAMUYA AÇIK İNTERNET BAĞLANTISINI VPN OLMADAN KULLANMAK

"Aynı zamanda her yerde bulunan bağlantı" düşüncesi ya da her yerde internet erişimi gerçekten de çok çekici. Ancak kamuya açık mekanlardaki bağlantılara, internet bağlantısı ya da bluetooth olsun, her zaman ihtiyatla yaklaşılması gerekir. Hepsi cihazınıza ve verilerinize açılan bir kapıdır.

Kendinizi koruyun.

Virtual Private Network VPN bağlantısı kullanın.

VPN, sizinle bağlantınız arasında bir tünel yaratır ve bu tünel sizin verilerinize erişime, verilerin çalınmasına ya da hacklenmesine engel olur.

Ancak bütün VPN servislerinin de eşit olmadığını bilin. Bazıları sizin online davranışlarınızın kaydını tutarken bazısı tutmaz.