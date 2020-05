İnternetten 4 kişilik okey oyunu oyna

Evlerde aile ile ya da bir kafede arkadaşlarla oyun oynamanın keyfi ayrı olsa da artık bilgisayar, tablet ve telefonlar üzerinden oynanan Okey oyunu, oyunun tutkunları arasında çok popüler. Siz de okey keyfini sürekli yanınızda taşımak için online oyunlarımızı telefonunuza yükleyebilirsiniz.

OKEY NASIL OYNANIR?

OYUNA BAŞLARKEN

Okey oyununda, üzerinde 1'den 13'e kadar sayılar olan, sarı, kırmızı, siyah ve mavi olmak üzere 4 farklı renkte taşlar bulunur. Her renkten 2'şer set vardır ve iki de sahte okey taşı denilen taşla birlikte oyun toplamda 106 taş ile oynanır.

Tüm taşlar karıştırıldıktan sonra oyun başlarken bir oyuncuya on beş, diğerlerine on dört taş dağıtılır. Her oyuncu taşlarını önlerindeki ıstaka denilen tahtalara dizer. Geriye kalan taşlar, üzerindeki rakam görünmeyecek şekilde yani ters olarak masaya dizilir. Masada dizili olan taşların üzerine bir taş açık olarak konulur. Açık olan taşın bir üst sayısı joker görevi ile kullanılacak olan okey olarak kabul edilir. Okey eksik her taş yerine kullanılabilir.