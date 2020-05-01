İnternetten 4 kişilik okey oyunu oyna

Evlerde aile ile ya da bir kafede arkadaşlarla oyun oynamanın keyfi ayrı olsa da artık bilgisayar, tablet ve telefonlar üzerinden oynanan Okey oyunu, oyunun tutkunları arasında çok popüler. Siz de okey keyfini sürekli yanınızda taşımak için online oyunlarımızı telefonunuza yükleyebilirsiniz. Android için Çanak Okey'i indirmek için TIKLAYINIZ! iOS için Çanak Okey'i indirmek için TIKLAYINIZ! Android için 101 Çanak Okey'i indirmek için TIKLAYINIZ! iOS için 101 Çanak Okey'i indirmek için TIKLAYINIZ! OKEY NASIL OYNANIR? OYUNA BAŞLARKEN Okey oyununda, üzerinde 1'den 13'e kadar sayılar olan, sarı, kırmızı, siyah ve mavi olmak üzere 4 farklı renkte taşlar bulunur. Her renkten 2'şer set vardır ve iki de sahte okey taşı denilen taşla birlikte oyun toplamda 106 taş ile oynanır. Tüm taşlar karıştırıldıktan sonra oyun başlarken bir oyuncuya on beş, diğerlerine on dört taş dağıtılır. Her oyuncu taşlarını önlerindeki ıstaka denilen tahtalara dizer. Geriye kalan taşlar, üzerindeki rakam görünmeyecek şekilde yani ters olarak masaya dizilir. Masada dizili olan taşların üzerine bir taş açık olarak konulur. Açık olan taşın bir üst sayısı joker görevi ile kullanılacak olan okey olarak kabul edilir. Okey eksik her taş yerine kullanılabilir.

Tahtasında on beş taş olan oyuncu işine yaramayan bir taşı yere attığında oyun başlar. Her bir oyuncu tahtasına taşları ya aynı sayıdan farklı renklerde ya da aynı renkten peş peşe sayılar olmak üzere en az üç taş olacak şekilde dizer. Her bir üçlüye per denir. OYUN SIRASI Oyun soldan sağa doğru oynanır. Oyunda sıra kendisine gelen oyuncu işine yarıyorsa kendisinden önceki oyuncunun yere attığı taşı alabilir ya da yerden taş çekebilir. Sonrasında tahtasındaki işe yaramayan taşı kendisinden sonra oynayacak olan oyuncuya atar. Tahtasındaki taşların hepsini per haline getiren oyuncu elindeki fazla taşı ortaya atar ve o elin kazananı olur. OKEY TAŞI Oyunun başında taşlar dağıtıldıktan sonra ortaya açılan gösterge taşı ile aynı renkte, gösterge taşının bir üst sayısı olan taş, oyunda joker görevi gören okey taşıdır. Örnek verecek olursak gösterge taşı kırmızı 3 ise, okey taşı kırmızı 4 olacaktır. Elinde kırmızı 4 olan oyuncu, okey olduğunu unutup yanlışlıkla yere atmamak için bu taşı ters çevirebilir. SAHTE OKEY TAŞI Sahte okey diye tabir edilen taşın üzerinde bir sayı ya da renk yoktur. Bunun yerine farklı simgeler olabilir. Sahte okey denilen taş okey görevi gören taşın yerine kullanılır. Örnek olarak; kırmızı 1'in okey olduğu oyunda, gösterge taşı kırmızı 1 yerine kullanılır.

NORMAL BİTME Oyuncu taşlarını aynı renkten 1, 2, 3 gibi sıralı olarak ya da farklı renkten aynı sayı olacak şekilde yani siyah 7, sarı 7, mavi 7 gibi dizerek biterse ve biterken yere atılan taş okey değilse bu normal bitme olur. Aşağıdaki tahta görüntüsünde özel bir durum var. Kırmızı 11, on 12, 13 (13'ün yerine okey olarak kırmızı üç kullanılmış) ve kırmızı 1 var. 13'ten sonra 1 gelebiliyor. Ama bu seride 1'den sonra 2, 3 diye devam edemiyoruz. ÇİFTE BİTME Oyuncu aynı renk ve sayıdan çiftleri dizmeyi tercih ederse buna çifte gitmek denir ve çifte gitmeye karar verdiğinde diğer oyunculara bunu bildirir. Çifte giden oyuncunun eli kazanabilmesi için yedi çift oluşturması gerekir. Örnek olarak; aşağıdaki tahtanın üst sırasında olduğu gibi her bir çift aynı renk ve sayıdan olmak üzere yedi çift olması gerekiyor. OKEYLE BİTME Oyuncunun elinde perleri tamamlandıktan sonra fazla kalan taşı okey taşı ise, yere okey taşını atarak oyunu bitirebilir. Bu durumda oyunu çift puanla kazanmış olur. Oyuncu bazen okeyle bitmek için oyunu bir tur fazladan devam ettirebilir. Tabii bu durumda, yani okeye dönülürken rakiplerden biri de oyunu bitirebilir.

OKEYİ İNTERNETTEN DE OYNAYABİLİRSİNİZ İnternetten okey oyunu oynamak için uygulamayı açtıktan sonra öncelikle bir masa seçip oturmanız gerekiyor. Dilerseniz kendiniz bir masa açabilir ve arkadaşlarınızı davet edebilirsiniz. Masada sizin dışınızda 3 kişi daha olacak ve dört kişilik oyuna başlayabileceksiniz. Masaya oturduktan sonra taşlar otomatik olarak dağıtılacaktır.

Öncelikle elinizde okey taşı olup olmadığını kontrol edin ve eğer varsa ters çevirin ki diğer taşlarla karışmasın.

Aynı renkten sıralı sayılar varsa onları bir araya getirin. Mesela mavi 5, 6, 7 gibi.

Ya da bir sayının farklı renkleri varsa onları bir araya getirin. Mavi 5, sarı 5, kırmızı 5 gibi.

Elinizde aynı renk ve sayıdan en az üç çift varsa, çifte gitmek isteyebilirsiniz. Bu durumda per oluşturmak yerine yedi çift toplamayı hedeflemelisiniz. Bu durumda çifte gittiğinizi diğer oyunculara bildirmeniz gerekir.

Sıra size geldiğinde öncelikle taş çekmeniz gerekiyor. Sizden önceki oyuncunun attığı taş işinize yarıyorsa alabilirsiniz ya da ortadan bir taş çekebilirsiniz. Sonrasında sizin için en işe yaramaz görünen taşı atın.