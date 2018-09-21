KADIN

İnternetten alışverişe tövbe ettiler! Kiminin göğsü açıkta kaldı, kiminin kalçası

Sibel Ozdemir Sibel Ozdemir
YAŞAM HABERLERİ  | 21.09.2018 14:19 | Son Güncelleme

Online alışveriş büyük rahatlık. Ama internetten alışveriş yapmanın da riskleri yok değil. Satın alırken fotoğrafını gördüğünüz ürünün kapınıza geldiğinde çok farklı bir şey olarak çıkması ihtimali her zaman var. Tıpkı Paige Gardner adındaki kadının başına gelenler gibi.

İnternetten alınan kıyafetler her zaman göründüğü gibi çıkmayabiliyor.

İnternette her gördüğünüze inanıp pişman olmayın

1 / 27

İngiltere'de yaşayan Paige Gardner arkadaşlarıyla çıkacağı gece için 150 TL değerinde bir elbise satın aldı. Ancak elbiseyi denediğinde göğüsleri açıkta kaldı.
2 / 27

Fotoğrafını instagram hesabından paylaşan Gardner, ''Kız arkadaşlarımla geçireceğim bir gece için bu elbiseyi almaya karar verdim. Ancak giydiğimde tam bir sürpriz oldu. Arkadaşlarıma bu fotoğrafı gönderdiğimde efsane olduğumu düşündüler ancak ailemin aynı tepkiyi vereceğinden emin değilim. Biz kadınlar internetten alışverişe bayılıyoruz. Ancak bu kez hayal kırıklığına uğradım çünkü göğüslerim olduğu gibi açıkta kaldı. Bir daha alışveriş yapar mıyım bilmiyorum'' diye konuşuyor.
3 / 27

Sosyal medyada da ses getiren fotoğraf binlerce yorum ve beğeni aldı.
4 / 27

Online alışverişin sürprizlerle dolu olabileceğini gösteren bazı ikna edici örnekler topladık

Online alışverişin sürprizlerle dolu olabileceğini gösteren bazı ikna edici örnekler topladık
Yüksek yüksek belin gazabı
5 / 27

Hayalller Kim Kardashian

Hayalller Kim Kardashian
6 / 27

Çöp poşeti

Çöp poşeti
7 / 27

Kupadaki sözcük, müşterinin tepkisini zekice ifade ediyor

Kupadaki sözcük, müşterinin tepkisini zekice ifade ediyor
8 / 27

Neredeyse aynı!

Neredeyse aynı!
9 / 27

Kilo vermek için bir sebep daha var

Kilo vermek için bir sebep daha var
10 / 27

Sadece seksi görünmek istiyor

Sadece seksi görünmek istiyor
11 / 27

Kırmızı halıya hazır

Kırmızı halıya hazır
12 / 27

Alınacak olan şey bir mayo ise böyle sonuçlar almamak için mutlaka denenmeli!

Alınacak olan şey bir mayo ise böyle sonuçlar almamak için mutlaka denenmeli!
13 / 27

İşte bir daha asla internet alışverişi yapmayacak kişiler

İşte bir daha asla internet alışverişi yapmayacak kişiler
14 / 27

15 / 27

16 / 27

17 / 27

18 / 27

19 / 27

20 / 27

21 / 27

22 / 27

23 / 27

24 / 27

25 / 27

26 / 27

27 / 27

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
online alışveriş kabusu internetten alışverişin riskleri

En Çok Okunan Haberler

Hanife'nin büyük aşkı, yeni sevgilisiyle fotoğraf paylaştı

Hanife'nin büyük aşkı, yeni sevgilisiyle fotoğraf paylaştı

Talat Bulut'tan kendisini taciz ile suçlayan genç kız hakkında bomba iddia

Talat Bulut'tan kendisini taciz ile suçlayan genç kız hakkında bomba iddia

Deniz Seki artık burada yaşayacak! İşte yeni evi

Deniz Seki artık burada yaşayacak! İşte yeni evi

Moda Haftasına damga vuran transparan

Moda Haftasına damga vuran transparan

İnternetten alışverişe tövbe ettiler! Kiminin göğsü açıkta kaldı, kiminin kalçası

İnternetten alışverişe tövbe ettiler! Kiminin göğsü açıkta kaldı, kiminin kalçası

Kusursuzluk tedavisi evde! Hiçbiri büyük paralar harcamıyor

Kusursuzluk tedavisi evde! Hiçbiri büyük paralar harcamıyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
60’dan fazla şehirde kadınlar bisikletle meydan okuyacak

60’dan fazla şehirde kadınlar bisikletle meydan okuyacak

Kendine güvenen her kadının bildiği 13 durum

Kendine güvenen her kadının bildiği 13 durum

Kullandığı toz yüzünden göğüsleri bir ay içinde iki katına çıktı

Kullandığı toz yüzünden göğüsleri bir ay içinde iki katına çıktı

Birlikte geçen 10 mutlu yıl boşanmayla sona erdi! Peki bu nasıl oluyor? Genç kadının hikayesinden çok şey öğreneceksiniz

Birlikte geçen 10 mutlu yıl boşanmayla sona erdi! Peki bu nasıl oluyor? Genç kadının hikayesinden çok şey öğreneceksiniz

Gelecekte nasıl görüneceğinizi merak ediyor musunuz? Kate Middleton'u görmeniz lazım

Gelecekte nasıl görüneceğinizi merak ediyor musunuz? Kate Middleton'u görmeniz lazım

Gerçek aşkın asla bitmeyeceğini biliyor musunuz? Okudukça zaman ve sınırı olmadığını göreceksiniz

Gerçek aşkın asla bitmeyeceğini biliyor musunuz? Okudukça zaman ve sınırı olmadığını göreceksiniz

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.