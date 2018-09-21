İnternetten alışverişe tövbe ettiler! Kiminin göğsü açıkta kaldı, kiminin kalçası

İnternetten alınan kıyafetler her zaman göründüğü gibi çıkmayabiliyor.
İnternette her gördüğünüze inanıp pişman olmayın
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İngiltere'de yaşayan Paige Gardner arkadaşlarıyla çıkacağı gece için 150 TL değerinde bir elbise satın aldı. Ancak elbiseyi denediğinde göğüsleri açıkta kaldı.
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Fotoğrafını instagram hesabından paylaşan Gardner, ''Kız arkadaşlarımla geçireceğim bir gece için bu elbiseyi almaya karar verdim. Ancak giydiğimde tam bir sürpriz oldu. Arkadaşlarıma bu fotoğrafı gönderdiğimde efsane olduğumu düşündüler ancak ailemin aynı tepkiyi vereceğinden emin değilim. Biz kadınlar internetten alışverişe bayılıyoruz. Ancak bu kez hayal kırıklığına uğradım çünkü göğüslerim olduğu gibi açıkta kaldı. Bir daha alışveriş yapar mıyım bilmiyorum'' diye konuşuyor.
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Sosyal medyada da ses getiren fotoğraf binlerce yorum ve beğeni aldı.
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Online alışverişin sürprizlerle dolu olabileceğini gösteren bazı ikna edici örnekler topladık
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İşte bir daha asla internet alışverişi yapmayacak kişiler
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