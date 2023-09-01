İnternetten “Ceset nasıl kesilir?” araştırması yaptı! 9 yaşındaki kızını dişlerini fırçalarken canice öldürdü

Brezilya’nın Sao Paulo kentinde yaşayan 30 yaşındaki Ruth Floriano isimli bir kadın 9 yaşındaki kızını dişlerini fırçaladığı sırada canice katletti. Kızı Alany Silva’nın sevgilisiyle yakın bir ilişkisi olmasını kıskanan Floriano’nun cinayetten önce internette cesedin parçalanmasına dair araştırma yaptığı ortaya çıktı. Polis ekipleri kızıyla birlikte yaşadığı Floriano’nun evinin buzdolabında cansız beden parçalarının bulunması üzerine genç kadın tutuklandı.

3 HAFTA BOYUNCA SAKLAMIŞ

Polise verdiği ifadesinde olay gecesinde alkol ile yasaklı madde aldığını ve uyumak için odasına gittiğini ifade eden Floriano uyandığında ise kızının cansız bedeniyle karşılaştığını söyledi. Ancak mahkemede kızını dişlerini fırçalarken öldürdüğünü itiraf eden anne kalıntıları buzdolabına koyduğunu ve bir kısmıyla da yemek pişirdiğini söyledi. Cansız bedene ait parçalarıan tam 3 hafta boyunca buzdolabında kaldığı belirtildi.