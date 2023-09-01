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    4. İnternetten “Ceset nasıl kesilir?” araştırması yaptı! 9 yaşındaki kızını dişlerini fırçalarken canice öldürdü

    İnternetten “Ceset nasıl kesilir?” araştırması yaptı! 9 yaşındaki kızını dişlerini fırçalarken canice öldürdü

    01.09.2023 08:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Ruth Floriano isimli bir kadın dokuz yaşındaki kızının cansız bedeninin parçalara ayrılmış bir şekilde evin buzdolabında bulunmasından sonra Brezilya’nın Sao Paulo kentinde tutuklandı. Annenin kızını öldürmeden önce telefonundan “Ceset nasıl kesilir?” anahtar kelimesini kullanarak arama yaptığı ortaya çıktı.

    Brezilya’nın Sao Paulo kentinde yaşayan 30 yaşındaki Ruth Floriano isimli bir kadın 9 yaşındaki kızını dişlerini fırçaladığı sırada canice katletti. Kızı Alany Silva’nın sevgilisiyle yakın bir ilişkisi olmasını kıskanan Floriano’nun cinayetten önce internette cesedin parçalanmasına dair araştırma yaptığı ortaya çıktı. Polis ekipleri kızıyla birlikte yaşadığı Floriano’nun evinin buzdolabında cansız beden parçalarının bulunması üzerine genç kadın tutuklandı.

    3 HAFTA BOYUNCA SAKLAMIŞ

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    Polise verdiği ifadesinde olay gecesinde alkol ile yasaklı madde aldığını ve uyumak için odasına gittiğini ifade eden Floriano uyandığında ise kızının cansız bedeniyle karşılaştığını söyledi. Ancak mahkemede kızını dişlerini fırçalarken öldürdüğünü itiraf eden anne kalıntıları buzdolabına koyduğunu ve bir kısmıyla da yemek pişirdiğini söyledi. Cansız bedene ait parçalarıan tam 3 hafta boyunca buzdolabında kaldığı belirtildi.

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    cinayet Brezilya ceset

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