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    4. İnternetten izlediği videolardan etkilenip yapmaya karar verdi! Şimdi siparişleri yetiştirmeye çalışıyor: En büyük hayali ise...

    İnternetten izlediği videolardan etkilenip yapmaya karar verdi! Şimdi siparişleri yetiştirmeye çalışıyor: En büyük hayali ise...

    05.05.2024 14:15
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    Van'ın Edremit ilçesinde 2 çocuk annesi 29 yaşındaki Ülkü Akgün, internetten izlediği videolardan etkilenerek seramik ürünler yapmaya karar verdi. Akgün, evinin bir odasını atölyeye dönüştürdü. Çamura şekil vererek seramik kupa, fincan ve süs eşyaları yapmaya başlayan Ülkü Akgün, ürünlerini sipariş üzerine Türkiye'nin dört bir yanına gönderiyor. Akgün, en büyük hayalinin bir seramik karo fabrikası kurmak olduğunu söyledi.

    Küçüklüğünden bu yana resim ve güzel sanatlara ilgisi olan, 2 çocuk annesi 29 yaşındaki Ülkü Akgün, internetten izlediği videolardan etkilenerek seramik ürünler yapmaya karar verdi.

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    Bunun için gerekli ekipmanları alan Akgün, evinin bir odasını atölyeye dönüştürerek sanat yolculuğuna başladı.

    Atölyesinde yoğurduğu çamura şekil vererek yaptığı kupa, fincan, saksı, takı tabağı ve mumluk gibi hediyelik eşyaları fırında pişiren Akgün, daha sonra üzerlerine motifler çizerek satışa hazır hale getiriyor.

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    Bu ürünleri sosyal medya üzerinden satışa sunan Akgün, işini büyütmeyi ve kadınlara istihdam alanı açmayı hedefliyor.

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    SİPARİŞLERİ YETİŞTİRMEYE ÇALIŞIYOR

    Akgün, kendini geliştirmek ve yeni ürünler üretmek için sürekli çalışmalar yaptığını söyledi.

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    "YETENEĞİMİN FARKINDAYDIM, SONRA 'NEDEN EVİMDE BU İŞİ YAPMAYAYIM?' DEDİM"

    En büyük hayalinin bir seramik karo fabrikası kurmak olduğunu anlatan Akgün, "İnternetten videolar izleyerek kendimi sürekli geliştirdim. İlk etapta çamur aldım. Sürekli deneyip bozarak yapmaya başladım. Yeteneğimin farkındaydım. Sonra 'neden evimde bu işi yapmayayım?' dedim. Önce bir fırın almaya karar verdim. Evimin bir odasını atölyeye dönüştürdüm. Kalıpları, malzemeleri aldım ve bu işe başladım." dedi.

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    Yaptığı ürünleri pazarlamak için bir marka oluşturduğunu belirten Akgün, e-ticaretten de satış yapabilmek için şirket kurduğunu dile getirdi.

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    Genç girişimcilere sağlanan vergi muafiyetinden yararlandığını ifade eden Akgün, şunları kaydetti:

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    "ÇEVREDEN ARKADAŞLAR, TANIDIKLAR VE BAZI FİRMALARIN TALEPLERİ OLUYOR"

    "Şu an sosyal medya üzerinden sipariş alıyorum. Çevreden arkadaşlar, tanıdıklar ve bazı firmaların talepleri oluyor. Ürünlerimi yetiştirmek için yoğun şekilde çalışıyorum. Gelen siparişler üzerine birçok şehre gönderiyorum. Seramiğin ruhuma yansıdığını düşünüyorum. Resim ve sanat benim için çok önemli ve değerli. Küçükken hep ressam olmayı istiyordum. İşe ilk başladığım zaman yaptığım ürünleri annem gördü. 'Küçükken ressam olacağım derdin hatırlıyor musun?' dedi. Bir şeyleri ortaya çıkarmak, boyamak, çamura şekil vermek, ona ruhunu katmak önemli. Hazırladığım ürünleri başka bir insanın kullanması benim için çok değerli."

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    İşini severek yaptığını ve çalışırken kendini daha iyi hissettiğini belirten Akgün, "Herkes hayalinin peşinden koşmalı. Büyük bir hayalim var. Seramik karolara çok ilgi duyuyorum. Eğitim alıyorum, derslere katılıyorum. Makaleler okuyorum. İleride seramik karolarla ilgili büyük bir fabrika açmak istiyorum." diye konuştu. (AA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

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