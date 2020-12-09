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İnternetten sipariş etti, karşılaştığı gerçek utandırdı!

Sibel Özdemir Sibel Özdemir
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | Son Güncelleme

Karen Lima ve Robson Costa, 10 yıldır birlikte olduktan sonra evlendi. Bir düğün tarihi belirlemeden önce Lima, hayalindeki gelinliğini Pinterest'te gördü ve çok düşünmeden gelinliği sipariş etti. Ancak, gelinliğin şeffaf olduğunu bilmiyordu.

İnternetten sipariş etti, karşılaştığı gerçek utandırdı!

Her kadının hayali olarak görülen beyaz gelinlik, çoğu kadının en özendiği şeylerden biri olabilir. Ancak Karen Lima için gelinlik olayı çok da öyle değildi. Öyle ki internette gördüğü gelinliği hiç denemeden veya başka bir elbiseye bakmadan sipariş verdi.

Derin göğüs dekolteli, sırtı açık, ışıltılarla süslü elbise ilk başta tam istediği gibiydi ancak giydiğinde işler pek de yolunda gitmedi. Çünkü elbise ailesinin ve davetlilerin yanında giyemeyeceği kadar şeffaftı.

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Karen, 'Gelinlik avına çıkmadım. Pinterest'te bir elbise buldum ve sadece editoryal bir resimdi. İnce elbise tülden yapılmış ve ışıltılarla kaplanmıştı. Altın bir kemer elbise şeklini verdi ve düşük bir yakaya sahipti ve aynı zamanda sırtı açıktı. Onu gördüğüm an, işte bu dedim' diyor.

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Aylar süren araştırmalardan sonra Lima, elbisenin Avustralyalı bir gelin markası olan Kyha Studios tarafından tasarlandığını öğrendi.

ELBİSEYİ HİÇ DENEMEDEN SİPARİŞ ETTİ

Lima elbiseyi, elbisenin yapımcısı olduğunu anladığı anda Kyha Stüdyolarından sipariş etti.

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Lima, 'Başka bir gelinlik bakmadım bile. Aklım bunun üzerindeydi. Siparişi teslim aldığımda aynı gördüğüm elbiseydi ve bedenime tamamen oturdu ancak elbisenin şeffaf olduğu gerçeğiyle karşılaşmam çok uzun sürmedi. Ama bu elbiseyi giymeme engel olamazdı hemen içime ten rengi bir astar yaptırdım. Tam istediğim buydu. Kumsalda evlenecektik, bu yüzden tam oturdu' diye konuştu.

Lima ve Costa, Brezilya'nın Praia do Rosa-SC şehrinde evlendi.


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