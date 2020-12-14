Interpol Nedir?

Interpol’ün en temel amacı; suçların uluslararası seviyede önlenmesi ve bastırılmasıdır. Sizler için Interpol kırmızı bülten ve Interpol arananlar hakkında detaylı bir yazı derledik. Yazımızda Interpol’un ne olduğundan görevlerine kadar her türlü bilgiye ulaşabileceksiniz. Interpol Sistemi Nasıl İşler? Interpol’ün merkezi Lyon’da bulunur. Interpol başkanı Ballestrazzi’dir. 1923 yılında uluslararası polis birliğini sağlamak için kurulmuştur. Interpol kendisine üye olan ülkelerle birlikte ortak bir veri ağı tabanına sahiptir. Bu ortak sistem sayesinde üye ülkelerin emniyet güçleri aralarında irtibata geçer. Bu irtibat ağı sayesinde arananlar listesinde bulunan suçluların ya da organize suç örgütlerinin veri akışı sağlanır. Türkiye de Interpol'e üye olan devletler arasındadır. Emniyet Genel Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Gümrük Müsteşarlığı Interpol ile ortak iş birliği içerisinde hareket eden kurumlardır. Interpol henüz çözülmemiş ya da suçu ispatlanmamış suçluların bilgilerini de içeren bir veri tabanına sahiptir. Üye ülkeler istedikleri dönemde veri tabanlarının erişim izni olan bölümlerine giriş hakkına sahiptir. Devletler kendi ülkelerinde olan suçları için Interpol’ün tuttuğu bilgilere de göz atma iznine sahiptir. Suçluların ve sanıkların izlenmesi, ilişki kurduğu, temaslı olduğu kişilerin tespit edilerek yakalanması da amaçları arasındadır. Interpol’ e üye olan ülkelerin sayısı 190’dır. Bu ülkeler uluslararası suçlular ve özellikle de organize suç örgütleri ile mücadele etmeyi temel amaç haline getirmiştir.

Interpol’ün Görevi Nedir? Interpol politik açıdan tarafsız bir konumda bulunmak zorundadır. Interpol çalışmalarının geneli kamu güvenliği, terörizm, organize suçlar, insan kaçakçılığı, yasa dışı madde üretimi ve madde kaçakçılığı, çocuk pornografisi, finansal ve teknolojik suçlar, yolsuzluk gibi alanlardır. Interpol aynı zamanda savaş suçları, kimyasal, biyolojik, nükleer ve patlayıcı maddeler ile işlenebilecek suçlar gibi insanlığa karşı işlenebilecek suçlarla mücadele etmeye çalışır. Interpol'un Bültenleri Nedir? Interpol’ün en önemli fonksiyonlarından birisi; suçlarla alakalı bilgilerin değişmesini sağlayan uluslararası bültenler sistemidir. Üye devletler suç ve suçu işleyenler karşısında bilgilendirilir. Zaman zaman yakalama emri de talep edebileceği sekiz ayrı bülten çeşidi vardır. Bu bültenler teşkilatın sahip olduğu ingilizce, Fransızca, İspanyolca ve Arapça dillerinde yayınlanır. Bu sistem sayesinde Interpol’e üye olan ülkeler arasında veri tabanı ağı ve bilgi akışı ile faillerin yakalanması hedeflenir. Interpol’ün En Bilindik Bültenleri Nelerdir? En bilinen bülten türü kırmızıdır. Buna ek olarak suçun türüne ve derecesine bağlı olmak kaydıyla yeşil, mavi, sarı, turuncu, mor ve siyah bültenler de bulunur. Yazımızda en çok duyulan bülten türleri hakkında bilgi edinebilirsiniz. Mavi bülten; bireylerin kimlik tespiti ve suç faaliyetleri ile alakalı destekleyici bilgilerin toplanması amacı taşır. Bir diğer bülten türü yeşil bültendir. Yeşil bültende ise; sabıkası bulunan ve suç işlemeye meyilli kişiler hakkında uyarı niteliğindedir. Yeşil bülten kapsamında olan kişilerin bilgileri üye olan ülkelere bilgi akışı sayesinde iletilir. Sarı bülten ise; temel olarak çocuklarla ve kayıp olan kişilerin yer tespiti amacı ile düzenlenir. Turuncu bülten biraz daha tehlikeli içeriğe sahiptir. Gizli silah, bombalı paketler, gizli çantalar ve tehlikeli maddeler hakkında üye ülkeleri uyarmayı amaçlar. Mor bültende ise; belirli ve özel yöntemler ile işlenen suçların detaylı bilgilendirilmesi düzenlenir. Siyah bültende ise; üye ülkelerde bulunan cesetlerin, kayıp cesetlerin kimlik tespiti amacıyla düzenlenen bilgiler bulunur. Kırmızı bülten ise en sık bilinen ve duyulan bülten türüdür. Kırmızı bültende bir kişi hakkında adli yargı makamları tarafından çıkarılan yakalama kararının ve Interpol arananların diğer ülkelere bildirilmesi ile düzenlemesi yapılan bülten türüdür. Peki çok sık duyduğumuz kırmızı bülten nedir? Yazımızda tüm detaylara ulaşabilirsiniz.