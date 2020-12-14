Interpol Nedir?

Interpol’ün en temel amacı; suçların uluslararası seviyede önlenmesi ve bastırılmasıdır. Sizler için Interpol kırmızı bülten ve Interpol arananlar hakkında detaylı bir yazı derledik. Yazımızda Interpol’un ne olduğundan görevlerine kadar her türlü bilgiye ulaşabileceksiniz.
Interpol’ün merkezi Lyon’da bulunur. Interpol başkanı Ballestrazzi’dir. 1923 yılında uluslararası polis birliğini sağlamak için kurulmuştur. Interpol kendisine üye olan ülkelerle birlikte ortak bir veri ağı tabanına sahiptir. Bu ortak sistem sayesinde üye ülkelerin emniyet güçleri aralarında irtibata geçer. Bu irtibat ağı sayesinde arananlar listesinde bulunan suçluların ya da organize suç örgütlerinin veri akışı sağlanır. Türkiye de Interpol'e üye olan devletler arasındadır. Emniyet Genel Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Gümrük Müsteşarlığı Interpol ile ortak iş birliği içerisinde hareket eden kurumlardır. Interpol henüz çözülmemiş ya da suçu ispatlanmamış suçluların bilgilerini de içeren bir veri tabanına sahiptir. Üye ülkeler istedikleri dönemde veri tabanlarının erişim izni olan bölümlerine giriş hakkına sahiptir. Devletler kendi ülkelerinde olan suçları için Interpol’ün tuttuğu bilgilere de göz atma iznine sahiptir. Suçluların ve sanıkların izlenmesi, ilişki kurduğu, temaslı olduğu kişilerin tespit edilerek yakalanması da amaçları arasındadır. Interpol’ e üye olan ülkelerin sayısı 190’dır. Bu ülkeler uluslararası suçlular ve özellikle de organize suç örgütleri ile mücadele etmeyi temel amaç haline getirmiştir.
Interpol politik açıdan tarafsız bir konumda bulunmak zorundadır. Interpol çalışmalarının geneli kamu güvenliği, terörizm, organize suçlar, insan kaçakçılığı, yasa dışı madde üretimi ve madde kaçakçılığı, çocuk pornografisi, finansal ve teknolojik suçlar, yolsuzluk gibi alanlardır. Interpol aynı zamanda savaş suçları, kimyasal, biyolojik, nükleer ve patlayıcı maddeler ile işlenebilecek suçlar gibi insanlığa karşı işlenebilecek suçlarla mücadele etmeye çalışır.
Interpol’ün en önemli fonksiyonlarından birisi; suçlarla alakalı bilgilerin değişmesini sağlayan uluslararası bültenler sistemidir. Üye devletler suç ve suçu işleyenler karşısında bilgilendirilir. Zaman zaman yakalama emri de talep edebileceği sekiz ayrı bülten çeşidi vardır. Bu bültenler teşkilatın sahip olduğu ingilizce, Fransızca, İspanyolca ve Arapça dillerinde yayınlanır. Bu sistem sayesinde Interpol’e üye olan ülkeler arasında veri tabanı ağı ve bilgi akışı ile faillerin yakalanması hedeflenir.
En bilinen bülten türü kırmızıdır. Buna ek olarak suçun türüne ve derecesine bağlı olmak kaydıyla yeşil, mavi, sarı, turuncu, mor ve siyah bültenler de bulunur. Yazımızda en çok duyulan bülten türleri hakkında bilgi edinebilirsiniz. Mavi bülten; bireylerin kimlik tespiti ve suç faaliyetleri ile alakalı destekleyici bilgilerin toplanması amacı taşır. Bir diğer bülten türü yeşil bültendir. Yeşil bültende ise; sabıkası bulunan ve suç işlemeye meyilli kişiler hakkında uyarı niteliğindedir. Yeşil bülten kapsamında olan kişilerin bilgileri üye olan ülkelere bilgi akışı sayesinde iletilir. Sarı bülten ise; temel olarak çocuklarla ve kayıp olan kişilerin yer tespiti amacı ile düzenlenir. Turuncu bülten biraz daha tehlikeli içeriğe sahiptir. Gizli silah, bombalı paketler, gizli çantalar ve tehlikeli maddeler hakkında üye ülkeleri uyarmayı amaçlar. Mor bültende ise; belirli ve özel yöntemler ile işlenen suçların detaylı bilgilendirilmesi düzenlenir. Siyah bültende ise; üye ülkelerde bulunan cesetlerin, kayıp cesetlerin kimlik tespiti amacıyla düzenlenen bilgiler bulunur. Kırmızı bülten ise en sık bilinen ve duyulan bülten türüdür. Kırmızı bültende bir kişi hakkında adli yargı makamları tarafından çıkarılan yakalama kararının ve Interpol arananların diğer ülkelere bildirilmesi ile düzenlemesi yapılan bülten türüdür. Peki çok sık duyduğumuz kırmızı bülten nedir? Yazımızda tüm detaylara ulaşabilirsiniz.
Interpol pek çok bülten türüne sahiptir fakat bu bültenler arasında en çok bilineni ve Türkiye’de de gündemde olan bülten türü kırmızı bültendir. Interpol kırmızı bültenin temel amacı; bir üye devlet ya da uluslararası mahkemeler kararıyla aranan bir kişi ya da organize suç örgütleri üyelerinin yakalama ve iadelerinin talep edilmesi amacıyla ilan edilen bir bültendir. Kişilerin kırmızı bültenle aranması en son aşamadır. Bu aşamada üye ülke önce daire başkanları aracılığıyla suçlu şahıs hakkında gerekli bilgileri Interpol ve veri tabanı sistemi ile paylaşır. Daha sonra ise uluslararası arama ve yakalama talebinde bulunurlar. Bu aşamadan sonra Interpol Genel Sekreterliği bahsedilen ve talep edilen şahsın aranması için kurum içi kültürlere uyum sağlayıp sağlamadığını kontrol eder. En son aşamaya gelindiğinde ise; üye devletlerin polis teşkilatı ve güvenlikle bağlantılı kurumları hakkında kırmızı bülten ile aranması ve yakalanması talebi çıkarılan kişi hakkında bilgilendirilir. Kırmızı bülten kapsamında hangi ülkenin nasıl bir işleyiş göstereceği ülkelerin mevzuatına göre değişiklik gösterir. Dolayısıyla aslında hakkında kırmızı bülten çıkarılan bir kişinin görüldüğü yerde yakalanacağı ya da iade edileceği algısı hukuki bir geçerlilik taşımaz.
Kamuoyu ile paylaşılan bilgilere göre kaç kişinin kırmızı bültenle arandığı tam anlamıyla bilinmiyor. Türkiye’nin talebiyle de kaç kişinin arandığına dair açık kaynak bulmak pek mümkün değil. Aynı şekilde Türkiye’nin de aradığı kişilerin kimler olduğu ve Interpol’e kimleri bildirdiği belli bir bilgi değildir.
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