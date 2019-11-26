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İntihar mektubu çeteyi ortaya çıkardı:14 gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.11.2019 17:35 | Son Güncelleme

Mersin’de mağaza sahibi olan bir kişinin bıraktığı intihar mektubu, tefeci çetesini ele verdi. Yapılan operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı.

İntihar mektubu çeteyi ortaya çıkardı:14 gözaltı

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, geçtiğimiz yıl intihar eden bir mağaza sahibinin cebinden çıkan intihar mektubunda adı geçen kişilerin adreslerine operasyon gerçekleştirdi.

YAPILAN ARAMALARDA ÇOK SAYIDA SENET VE ÇEK ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonda, 14 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, 1 şüpheli hakkında sağlık sorunları nedeniyle gözaltı işlemi uygulanmadı. Olayla bağlantılı 1 şüpheli ise Diyarbakır’da yakalanarak, ifadesinin ardından serbest bırakıldı. 1 şüphelinin cezaevinde hükümlü olduğu tespit edilirken, kalan 3 şüpheli hakkında ise arama çalışmalarının devam ettiği bildirildi. Ekipler tarafından şüphelilerin ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda, 280 bin TL ve 3 bin euro para ile çok sayıda senet ve çek ele geçirildi. (DHA)

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Mersin intihar mektubu tefeci çetesi

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
yakalandılar da ne olac idammi edilecekler iki ay sonra disaridalar
Adalet olmadığı için hepsi yarın serbest bırakılır
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