İntihar süsü verilen cinayeti, izmarit ortaya çıkardı

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, ölen Emre Coşkun'un olay tarihinden önce babasıyla birlikte paslanmaz çelik işi yaptığı, aynı işi yapan şüphelilerden Tercan Yüce ile zaman zaman ticaret yaptıkları anlatıldı.

Emre Coşkun ile babasının yüklü miktarda nakit paraya ihtiyaçları olduğu için Tercan Yüce'nin her iki tarafın da ortak kullanabilmeleri amacıyla evini ipotek göstererek kredi çektiği belirtilen iddianamede, ancak emre Coşkun ve ailesinin işlerinin bozulması nedeniyle krediyi ödeyemedikleri kaydedildi.

İddianamede, bu nedenle şüpheli Tercan Yüce'nin ipotek gösterdiği evinin banka tarafından satılığa çıkarıldığı, bu yüzden de çekilen krediyi ödemeleri konusunda Emre Coşkun'a sürekli olarak baskı yaptığı ve ölümle tehdit ettiği vurgulandı.

Şüpheli Tercan Yüce'nin kredi borcunu ödememesi nedeniyle evinin satılığa çıkması ve aile birliğinin bozulmasından Emre Coşkun'u sorumlu tuttuğu anlatılan iddianamede, olay tarihinde de silah temin ederek akrabaları Habip Yüce ve Volkan Yüce ile birlikte gittikleri Küçükyalı'da bir benzin istasyonunda bekleyen Emre Coşkun'u araçlarına aldıkları aktarıldı.