HABER

İntihara kalkışan kadını polis kurtardı

YAŞAM HABERLERİ  | 28.10.2019 10:09 | Son Güncelleme

ADANA'da eşiyle tartıştıktan sonra çıktığı evden sulama kanalına gelerek intihar edeceğin isöyleyen yabancı uyruklu G.S.

İntihara kalkışan kadını polis kurtardı

ADANA, (DHA)- ADANA'da eşiyle tartıştıktan sonra çıktığı evden sulama kanalına gelerek intihar edeceğin isöyleyen yabancı uyruklu G.S. (24) adlı kadın, sivil polis tarafından kurtarıldı.
Merkez Yüreğir ilçesi Ege Bagatur Bulvarı üzerindeki DSİ'ye ait sulama kanalına gelen G.S., girdiği psikolojik bunalım sonrası intihar etmek istedi. Setin üzerinde bir süre bekleyen G.S.'yi çevredeki vatandaşlar ikna etmeye çalıştı. Bu sırada ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin ikna çabalarına rağmen kararından vazgeçmeyen G.S., eşiyle konuşmak istediğini söyledi. Polis, G.S.'ye cep telefonunu vererek konuşmasını sağladı. Konuşmasının ardından G.S., polise tekrar telefonu uzattığı sırada set üzerine atlayan sivil polis tarafından yakalandı. G.S., tedbir amaçlı hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

İntihara kalkışan kadını polis kurtardı

PARTNERAyağınızın altı kaşınıyorsa dikkat! Ayağınızın altı kaşınıyorsa dikkat!
Tunceli’de 1 terörist etkisiz hale getirildiTunceli’de 1 terörist etkisiz hale getirildi
Sahte plakalı otomobilin sürücüsü gözaltındaSahte plakalı otomobilin sürücüsü gözaltında
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Selda Bağcan'ın fotoğrafına yorum yazdı! Alay konusu oldu

Selda Bağcan'ın fotoğrafına yorum yazdı! Alay konusu oldu

Rusya'dan 'Bağdadi' açıklaması: Şüphe uyandırıyor

Rusya'dan 'Bağdadi' açıklaması: Şüphe uyandırıyor

Acun Ilıcalı kızı Melisa'nın doğum gününü kutladı!

Acun Ilıcalı kızı Melisa'nın doğum gününü kutladı!

Soma'da feci kaza! Çok sayıda yaralı var

Soma'da feci kaza! Çok sayıda yaralı var

İran'dan ABD'ye şaşırtan tepki: Kendi yaratığınızı öldürdünüz

İran'dan ABD'ye şaşırtan tepki: Kendi yaratığınızı öldürdünüz

Bağdadi'nin öldürüldüğü operasyonda 'Kayla Mueller' detayı

Bağdadi'nin öldürüldüğü operasyonda 'Kayla Mueller' detayı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Yazılım mühendisinin sır ölümü!

Yazılım mühendisinin sır ölümü!

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Korkunç olay! Kendini, eşini ve çocuğunu benzin dökerek yaktı

Korkunç olay! Kendini, eşini ve çocuğunu benzin dökerek yaktı

Şule Çet davasında adli tıp uzmanından çarpıcı sözler

Şule Çet davasında adli tıp uzmanından çarpıcı sözler

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yargıtay’dan herkesi ilgilendiren karar: Dava ihbarnamesi kapıya aslınca tebliğ edilmiş sayılacak

Yargıtay'dan emsal karar! Herkesi ilgilendiriyor!

10 günde 5 araç çalan hırsızları koldaki dövme yakalattı

Her şeyi zanlının dövmesi ele verdi!

Ankara'da dehşet anları! Kalabalığın arasına daldı, abisini aracın altında 1 kilometre sürükledi! !

Öz abisini aracın altında 1 kilometre sürükledi!

Çorum’da trafik kazası: 2 ölü, 1 yaralı

Çorum’da trafik kazası: 2 ölü, 1 yaralı

Giresun'da korkunç yangın! Baba ve oğlu yanarak can verdi!

Baba ve oğlu yanarak can verdi!

Hakkari Yüksekova'da ev inşaatında çökme: 7 yaralı

Ev inşaatında çökme: 7 yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.