İntikal sırasında dereye düşen Uzman Çavuş şehit oldu (2)

ACI HABER AİLESİNE VERİLDİ

Tunceli’nin Pülümür ilçesi Kızılmescit vadisinde PKK terör örgütüne yönelik devam eden operasyonda dereden geçmeye çalışırken düşüp boğularak şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Halil İbrahim Öztürk’ün (29) acı haber memleketi Kütahya’nın Tavşanlı ilçesindeki ailesine verildi. Oğullarının şehit haberini alan baba Halil ile anne Hesna Öztürk gözyaşlarına boğuldu. Şehidin baba ocağı olan Tavşanlı ilçesi Çırçır Çeşme Mahallesi, Kaynarca sokak üzerindeki evinin bulunduğu binaya büyük Türk bayrağı asıldı.

Nişanlı olduğu ve Ekim ayında evlilik planı yaptığı öğrenilen şehit Jandarma Uzman Çavuş Halil İbrahim Öztürk’ün geçen hafta iznini tamamladıktan sonra görevli olduğu Bingöl’ün Kığı Jandarma Komando Alay Komutanlığı’na döndüğü ve PKK terör örgütüne yönelik operasyonlara katıldığı belirtildi.

Oğuzhan KILIÇ/TAVŞANLI(Kütahya),(DHA)-

FOTOĞRAFLI



