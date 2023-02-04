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İntikam yemini edip çok sayıda kişiyi yaraladı! “Kasımpaşalı John Wick” saklandığı yerde yakalandı

04.02.2023 17:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Beyoğlu'nda iki günde 7 kişiyi toplamda 8 kişiyi yaralayan ve semt sakinlerinin “Kasımpaşalı John Wick” lakabını taktığı suç makinesi ekipler tarafından yakalandı. İntikam yemini ettiği konuşulan şahsın emniyetteki ilk ifadesinde, uyuşturucu satıcılarını silahla vurduğunu söylediği belirtildi.

İntikam yemini edip çok sayıda kişiyi yaraladı! “Kasımpaşalı John Wick” saklandığı yerde yakalandı

Beyoğlu’nda farklı günlerde 8 kişiyi vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralayan “Kasımpaşalı John Wick” lakaplı suç makinesi, polis tarafından günlerce süren çalışma sonucu saklandığı yerde kıskıvrak yakalandı. Emniyette çok sayıda suç kaydı olan ve intikam yemini ettiği öne sürülen şahsın, semtteki uyuşturucu satıcılarını silahla vurduğunu söylediği iddia edildi. Şahıs adliyeye sevk edildi.

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İKİ GÜNDE 7 KİŞİYİ YARALADI

Beyoğlu Kulaksız ve Kasımpaşa semtlerinde bir şahıs 7 kişiyi iki gün içerisinde vücutlarının çeşitli yerlerinden silahla vurarak yaralamıştı. Hayati tehlikesi olmayan şahıslar kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alınmıştı. Olayla ilgili Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği polisleri çalışma başlatmıştı.

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LAKABINI SEMT SAKİNLERİ TAKTI

Yapılan incelemelerde saldırgan şahsın emniyette çok sayıda suçtan kaydı bulunan 36 yaşındaki Mehmet Kadem B. olduğu tespit edilmişti. Çalışmalar sürdüğü esnada yaklaşık 1 ay sonra geçtiğimiz Pazartesi günü Kasımpaşa’da ortaya çıkan saldırgan, Erdinç Gülseren’i (61) bacağından yaralamıştı. Yaralı adam vurulduğunu fark etmeden metrelerce yürüdükten sonra yere yığılmış ve ambulansla hastaneye kaldırılmıştı. Yaşanan olaylardan sonra semt sakinleri şahsa “Kasımpaşalı John Wick” lakabını takmıştı.

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ÇOK SAYIDA OPERASYON DÜZENLENDİ

Bunun üzerine polis ekipleri, şahsın gidebileceği ve saklanabileceği çok sayıda adrese günlerce operasyon düzenledi. Semtlerdeki sokakları ablukaya alan ve günlerce bekleyen polis ekipleri, teknik takip sonucu saldırganın saklandığı yeri tespit etti. Hemen harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği polisleri, şahsı saklandığı yerde kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı.

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HEDEFİ UYUŞTURUCU SATICILARI

Emniyete götürülen şahsın burada ifadesi alınarak “kasten yaralama” suçundan adli işlemleri yapıldı. İşlemleri tamamlanan Mehmet Kadem B., adliyeye sevk edildi. Şahsın semtteki uyuşturucu satıcılarını silahla vurduğunu söylediği iddia edildi.(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Kasımpaşa İstanbul john wick

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