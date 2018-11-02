iOS 12.1.1 Beta 1 güncellemesi geliştiriciler için yayınlandı

Cupertino merkezli teknoloji devi Apple, geçtiğimiz günlerde düzenlediği iPad ve Mac etkinliği sonrası iOS 12.1 güncellemesini yayınlamıştı. Grup FaceTime özelliği ve yeni emojiler ile gelen iOS 12.1 ile iPhone Xs ve iPhone Xr modellerinde yaşanan sorunlar da çözüme kavuşturulmuştu. Apple, bugün ise vakit kaybetmeden minör değişiklikler ile gele iOS 12.1.1 Beta güncellemesini yayınladı.
Apple, iOS 12 ile bildiğiniz gibi FaceTime arama ekranını değiştirmişti. Oldukça kullanışsız olan bu yeni arayüz büyük tepkilere neden olmuştu. Cupertinolu firma bu arayüzü iOS 12.1.1 ile daha sade ve kullanışlı bir hale dönüştürüyor.
Şimdilik geliştiriciler için sunulan iOS 12.1.1 Beta güncellemesini OTA üzerinden indirebilirsiniz. Geliştirici hesabınız varsa; Ayarlar>Genel>Yazılım Güncelleme bölümünden indirebilirsiniz. Bu güncellemesi alan modeller ise aşağıda yer alıyor.
iOS 12.1.1 Beta 1 güncellemesini alan modeller
iPhone 5s
iPhone SE
iPhone 6
iPhone 6 Plus
iPhone 6s
iPhone 6s Plus
iPhone 7
iPhone 7 Plus
iPhone 8
iPhone 8 Plus
iPhone X
iPhone Xs
iPhone Xs Max
iPhone Xr
9.7 inç iPad
9.7 inç iPad Pro
12.9 inç iPad Pro
11 inç iPad Pro
1. nesil 12.9 inç iPad Pro
2. nesil 10.5 inç iPad Pro
iPad Air
iPad Air 2
iPad 5. nesil
iPad mini 2
iPad mini 3
iPad mini 4
iPod touch 6. nesil
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