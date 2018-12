iOS 12.1.1 güncellemesi ile gelen yenilikler

Mesajlar’da Çince veya Japonca klavyeler ile yazarken tahmini metin önerilerini engelleyen bir sorunu giderir.

Sesli Notlar kayıtlarının iCloud’a yüklenmesini engelleyen bir sorunu ele alır.

Zaman dilimlerinin otomatik olarak güncellenmemesi sorununu giderir.

Güncellemeyi alan modeller



iPhone 5s

iPhone SE

iPhone 6

iPhone 6 Plus

iPhone 6s

iPhone 6s Plus

iPhone 7

iPhone 7 Plus

iPhone 8

iPhone 8 Plus

iPhone X

iPhone Xs

iPhone Xs Max

iPhone Xr

9.7 inç iPad

9.7 inç iPad Pro

11 inç iPad Pro

12.9 inç iPad Pro

Birinci nesil 12.9 inç iPad Pro

İkinci nesil 10.5 inç iPad Pro

iPad Air

iPad Air 2

iPad 5. nesil

iPad mini 2

iPad mini 3

iPad mini 4

iPod touch 6. nesil

