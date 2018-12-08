iOS 12.1.1 güncellemesi ile gelen yenilikler

Apple, iOS 12.1’in ardından iOS 12.1.1 güncellemesinin beta testlerine başlamıştı. Yaklaşık 1.5 ay süren beta süreci bugün sonlandı. iPhone Xr modeline 3D Touch benzeri bir özellik ekleyen Apple, diğer iPhone ve iPad modellerinde de bir takım iyileştirmeler yaptı.
Güncelleme ile gelen yeniliklere geçmeden önce; güncellemeyi yüklemeden şarjınızın yüzde 80 ve üzerinde olduğuna dikkat edin. Daha sonra Ayarlar>Genel>Yazılım Güncelleme bölümünden güncellemeyi yükleyebilirsiniz.
iPhone XR’da haptic touch ile bildirim önizleme
iPhone XR, iPhone XS ve iPhone XS Max aygıtlarında ek operatörler için eSIM içeren Çift SIM.
FaceTime araması sırasında arka ve ön kamera arasında tek bir dokunuşla geçiş yapma.
Bire bir FaceTime aramaları sırasında Live Photo yakalama.
iPad ve iPod touch aygıtlarında Wi-Fi arama kullanılırken gerçek zamanlı mesaj (RTT).
Dikte ve VoiceOver için kararlılık iyileştirmeleri.
Face ID’nin geçici olarak kullanılamadığı bir sorunu giderir.
Bazı kullanıcıların görsel sesli mesajı indirmesini engelleyen bir sorunu ele alır.
Mesajlar’da Çince veya Japonca klavyeler ile yazarken tahmini metin önerilerini engelleyen bir sorunu giderir.
Sesli Notlar kayıtlarının iCloud’a yüklenmesini engelleyen bir sorunu ele alır.
Zaman dilimlerinin otomatik olarak güncellenmemesi sorununu giderir.
Güncellemeyi alan modeller
iPhone 5s
iPhone SE
iPhone 6
iPhone 6 Plus
iPhone 6s
iPhone 6s Plus
iPhone 7
iPhone 7 Plus
iPhone 8
iPhone 8 Plus
iPhone X
iPhone Xs
iPhone Xs Max
iPhone Xr
9.7 inç iPad
9.7 inç iPad Pro
11 inç iPad Pro
12.9 inç iPad Pro
Birinci nesil 12.9 inç iPad Pro
İkinci nesil 10.5 inç iPad Pro
iPad Air
iPad Air 2
iPad 5. nesil
iPad mini 2
iPad mini 3
iPad mini 4
iPod touch 6. nesil
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