iOS 12.1.1 güncellemesi ile gelen yenilikler

Apple, iOS 12.1’in ardından iOS 12.1.1 güncellemesinin beta testlerine başlamıştı. Yaklaşık 1.5 ay süren beta süreci bugün sonlandı. iPhone Xr modeline 3D Touch benzeri bir özellik ekleyen Apple, diğer iPhone ve iPad modellerinde de bir takım iyileştirmeler yaptı.

Güncelleme ile gelen yeniliklere geçmeden önce; güncellemeyi yüklemeden şarjınızın yüzde 80 ve üzerinde olduğuna dikkat edin. Daha sonra Ayarlar>Genel>Yazılım Güncelleme bölümünden güncellemeyi yükleyebilirsiniz.

iPhone XR’da haptic touch ile bildirim önizleme



iPhone XR, iPhone XS ve iPhone XS Max aygıtlarında ek operatörler için eSIM içeren Çift SIM.

FaceTime araması sırasında arka ve ön kamera arasında tek bir dokunuşla geçiş yapma.

Bire bir FaceTime aramaları sırasında Live Photo yakalama.

iPad ve iPod touch aygıtlarında Wi-Fi arama kullanılırken gerçek zamanlı mesaj (RTT).

Dikte ve VoiceOver için kararlılık iyileştirmeleri.

Face ID’nin geçici olarak kullanılamadığı bir sorunu giderir.

Bazı kullanıcıların görsel sesli mesajı indirmesini engelleyen bir sorunu ele alır.