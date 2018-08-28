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iOS 12 Beta 11 yayınlandı

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 28.08.2018 11:26 | Son Güncelleme

Apple'ın halen geliştirme aşamasında olan yeni işletim sisteminin iOS 12 Beta 11 sürümü yayınlandı.

iOS 12 Beta 11 yayınlandı

ABD merkezli teknoloji devi Apple'ın birçok yeni özelliği bulunan iOS 12 işletim sisteminin, yeni Beta sürümü geldi. iOS 12 Beta 10'un yayınlanmasından sadece 4 gün sonra iOS 12 Beta 11 geliştiricilerin kullanımına sunuldu.

Öte yandan bu yeni sürümü ile beraber herkesin kullanabileceği iOS 12 Public Beta 9 sürümü de yayınlandı. iOS 12 Beta 11 sadece geliştiriciler için kullanılabilirken, halka açık sürüm iOS 12 Public Beta 9 herkese açık olarak kulanılabilecek.

iOS 12 Beta 11 yayınlandı!
Yeni gelen güncellemede gözle görülür bir değişiklik görünmüyor. Yine de bazı özelliklerin güncellenmiş olması muhtemel görünüyor. Apple bazı güncellemelerde detay vermediği için ne gibi değişiklik yapıldığı tam olarak bilinmiyor.

iOS 12 Beta 11 nasıl yüklenir?

iOS 12 Beta 11 sürümünü iPad ya da iPhone cihazınıza yükleyebilmeniz için cihazınızın UDID kaydının yapılmış olması, yani bir geliştirici hesabına sahip olmanız gerekiyor. Bir diğer seçenek ise bir geliştiricinin profilini kullanmak. Bu iki özelliğe sahipseniz siz de iOS 12 Beta 11'i cihazınıza kurup deneyimleyebilirsiniz. Ancak işletim sisteminin halen Beta aşamasında olduğunu ve kararlı bir şekilde çalışmayabileceğini hatırlatmak isteriz.

iOS 12 hangi cihazları destekliyor?
Apple'ın Eylül ayı sonundan itibaren kullanıma sunması beklenen iOS 12, birçok yenilik ve özellik içeriyor. iOS 12 sürümünü destekleyen cihazlar ise aşağıda yer alıyor:

iPad Air
iPad Air 2
iPad Pro
iPad 9.7
iPad mini 2
iPad mini 3
iPad mini 4
iPod touch 6th
iPhone 5s
iPhone SE
iPhone 6/6 Plus
iPhone 6s/6s Plus
iPhone 7/7 Plus
iPhone 8/8 Plus
iPhone X

iOS 12 ne zaman gelecek?
Yeni işletim sisteminin eylül ayından itibaren kullanıma sunulması bekleniyor. Apple her yıl olduğu gibi bu yıl da yeni modellerini eylül ayında tanıtacak ve işletim sistemi de bu modellerle beraber güncellenecek. Apple'ın bu yıl hem yeni iPhone 9 modellerini hem de iPhone X ailesinin yeni üyelerini tanıtması bekleniyor.

iOS 12 ne gibi özellikler getiriyor?
Yeni işletim sistemi öncelikle prformans artışı vaad ediyor. Özellikel eski nesil cihazlarda açılış hızında yüzde 40'a varan bir fark getireceği iddia edilen iOS 12, grup Facetime, Memoji, Uygulama Sınırlama, Pil Sağlığı, Siri Kısayolları ve benzeri birçok özellik içeriyor.

Kaynak: Teknolojioku

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