iOS 12 Beta 11 yayınlandı!

iOS 12 hangi cihazları destekliyor?

Apple'ın Eylül ayı sonundan itibaren kullanıma sunması beklenen iOS 12, birçok yenilik ve özellik içeriyor. iOS 12 sürümünü destekleyen cihazlar ise aşağıda yer alıyor:

iPad Air

iPad Air 2

iPad Pro

iPad 9.7

iPad mini 2

iPad mini 3

iPad mini 4

iPod touch 6th

iPhone 5s

iPhone SE

iPhone 6/6 Plus

iPhone 6s/6s Plus

iPhone 7/7 Plus

iPhone 8/8 Plus

iPhone X

iOS 12 ne zaman gelecek?

Yeni işletim sisteminin eylül ayından itibaren kullanıma sunulması bekleniyor. Apple her yıl olduğu gibi bu yıl da yeni modellerini eylül ayında tanıtacak ve işletim sistemi de bu modellerle beraber güncellenecek. Apple'ın bu yıl hem yeni iPhone 9 modellerini hem de iPhone X ailesinin yeni üyelerini tanıtması bekleniyor.

iOS 12 ne gibi özellikler getiriyor?

Yeni işletim sistemi öncelikle prformans artışı vaad ediyor. Özellikel eski nesil cihazlarda açılış hızında yüzde 40'a varan bir fark getireceği iddia edilen iOS 12, grup Facetime, Memoji, Uygulama Sınırlama, Pil Sağlığı, Siri Kısayolları ve benzeri birçok özellik içeriyor.

Kaynak: Teknolojioku