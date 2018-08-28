ABD merkezli teknoloji devi Apple'ın birçok yeni özelliği bulunan iOS 12 işletim sisteminin, yeni Beta sürümü geldi. iOS 12 Beta 10'un yayınlanmasından sadece 4 gün sonra iOS 12 Beta 11 geliştiricilerin kullanımına sunuldu.

Öte yandan bu yeni sürümü ile beraber herkesin kullanabileceği iOS 12 Public Beta 9 sürümü de yayınlandı. iOS 12 Beta 11 sadece geliştiriciler için kullanılabilirken, halka açık sürüm iOS 12 Public Beta 9 herkese açık olarak kulanılabilecek.

iOS 12 Beta 11 yayınlandı!

Yeni gelen güncellemede gözle görülür bir değişiklik görünmüyor. Yine de bazı özelliklerin güncellenmiş olması muhtemel görünüyor. Apple bazı güncellemelerde detay vermediği için ne gibi değişiklik yapıldığı tam olarak bilinmiyor.

iOS 12 Beta 11 nasıl yüklenir?

iOS 12 Beta 11 sürümünü iPad ya da iPhone cihazınıza yükleyebilmeniz için cihazınızın UDID kaydının yapılmış olması, yani bir geliştirici hesabına sahip olmanız gerekiyor. Bir diğer seçenek ise bir geliştiricinin profilini kullanmak. Bu iki özelliğe sahipseniz siz de iOS 12 Beta 11'i cihazınıza kurup deneyimleyebilirsiniz. Ancak işletim sisteminin halen Beta aşamasında olduğunu ve kararlı bir şekilde çalışmayabileceğini hatırlatmak isteriz.