iOS 12 kullanım oranı yükselmeye devam ediyor!

Apple, yeni iPad ve Mac modellerini tanıttığı etkinlik sonrası iOS 12 kullanım oranları ile karşımıza çıktı. iPhone 5s ve sonrası tüm iPhone modellerine gelen ve gözle görünür inanılmaz bir performans artışı sunan iOS 12, kullanım oranı ile firmanın yüzünü güldürüyor.

Apple’ın açıklamasına göre; 2014 ve sonrasında üretilen iPhone ve iPad modellerinin yüzde 63’ünde iOS 12 yüklü. Bu yıllar arası üretilen modellerin yüzde 30’unda iOS 11 ve yüzde 7 daha eski iOS sürümleri yüklü. App Store verilerene göre ise; iOS 12’nin kullanım oranı yüzde 60 seviyesinde.

Tahminlere göre; 2018 yılının bitiminde bu oran yüzde 75 seviyelerine kadar yükselecek. Eğer iOS 11 kullanıyor ve cihazınız iOS 12 destekliyorsa; güncellemeyi yüklemenizi şiddetle tavsiye ediyoruz.

Çıkalı 2 ay olan iOS 12 sürümünün bu denli hızlı yükselmesi Apple açısından sevindirici bir haber. Android cephesinde ise Android 9.0 Pie sürümü, diğer Android sürümleri arasında maalesef ki yüzde 1 bile kullanım oranına sahip değil.

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